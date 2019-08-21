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İstanbul’un 2 yakası 2 farklı iklim yaşadı

İstanbul'un bugün iki yakasında iki farklı iklim yaşandı. Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olurken Avrupa Yakası'nda ise hava açıktı ve vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı,

17:51 -
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İstanbul Anadolu yakasında bugün sabah saatlerinde başlayan yağmur öğlen saatlerinde etkisini arttırdı. Ataşehir Örnek Mahallesi’nde seralık alanda yoğun yağış sonrası seralık alanı su bastı.

Fikirtepe'de de metrobüs alt geçidi sular altında kaldı.

Anadolu Yakası’nda öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olurken Avrupa Yakası’nda vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı.

Boğaz’da denize girdi ve olta ile balık tuttu. Tuttuğu balıklarla martıları eliyle besleyen 56 yaşındaki Yaşar Çınar, “Anadolu Yakası’nda yağmur yağarken, biz burada yazın tadını çıkarıyoruz. Balığımızı tutuyoruz. Martıları ve kendi karnımızı doyuruyoruz” ifadelerini kullandı. DHA

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