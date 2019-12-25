İstanbul’un göbeğinde 176 yıllık çeşmeyi yağmaladılar

Beyoğlu’na bağlı Hacıoğlu Mahallesi’ndeki tarihi çeşme harabeye döndü. Topçu Feriki Ali Rıza Paşa tarafından 1843 yılında yaptırılan çeşme, tarihi eser kaçakçılarını hedefi oldu.

Erenler Tekkesi Sokak’ta bulunan çeşmenin üzerindeki II. Mahmut’a ait tuğra çalındı. Daha sonra ise “Belediyeden geliyoruz” diyen kişiler; Ahmet Muhtar Efendi imzalı, sülüs hatlı, 0.85 x 0.26,5 metre ölçülerindeki kitabeyi sökerek götürdü.

TOPÇU FERİKİ ALİ RIZA PAŞA KİMDİR? Topçu Feriki (Tümgeneral) Ali Rıza Paşa, Mühendishane hocalarındandır. Hassa Şurası, Bahriye Meclisi ve Anadolu Ordusu reisliklerinde bulunmuştur. Azlinden sonra ordu erkanından Beyazıt taraflarına gönderilmiş, ancak başarısı görülmediğinden rütbesi kaldırılmıştır. Affından sonra mutasarrıflığa (sancak yöneticisi) tayin edilmiştir.

Ecdat yadigarı çeşmenin çöplüğe döndüğünü belirten mahalle esnafı Zeki Eser, “40 yıldır buradayım. Burayla ilgilenen yok. Taşlar döküldü, yetkililere bildirdik, kimse ilgilenmedi” dedi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Turhan da “Yaklaşık 7-8 ay önce ‘Belediye görevlisiyiz’ diyen kişiler kitabeyi kamyona koyarak götürdüler. Birileri alıp gitti ama kimin götürdüğü belli değil” diye konuştu. (DHA)