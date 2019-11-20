İstanbul’un göbeğinde tecavüz dehşeti

Olay saat 05.00 sıralarında Şişli ilçesindeki Feriköy Mezarlığı’nda yaşandı. Mezarlığın yanında bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları, mezarlıktan kadın çığlıkları geldiğini fark etti. Sesin geldiği yöne doğru hareket eden çalışanlar, yolun karşısında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadın olduğunu fark etti.

MEZARLIĞIN GİRİŞİNDE TERK EDİLMİŞ ARAÇ

Kadını istasyona getiren çalışanlar, şoka giren kadına personel kıyafeti verdi. Kadın giyinirken, tecavüz şüphelisinin kullandığı iddia edilen otomobil mezarlıktan çıkarak, Dolmabahçe-Bomonti Tüneli istikametine doğru hareket etti. Bariyerlere çarparak ilerleyen otomobil, Feriköy Mezarlığı girişinde terk edilmiş olarak bulundu.



KADIN ‘İMDAT’ DİYE BAĞIRIYORDU

Akaryakıt istasyonunun müdürü Cemal Bilge, “Çalışırken bir ses duyduk. Koştuk geldik, bir kadın tabelanın altında çırılçıplaktı. Elbise getirdik. Kadın ‘imdat’ diye bağırıyordu” dedi. İsmi öğrenilemeyen kadın, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polis şimdi her yerde şüpheliyi arıyor. (DHA)