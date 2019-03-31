İşte İstanbul’un ilçelerinde sonuçlar

İşte kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul’un ilçelerini kazananlar:
Adalar CHP Erdem Gül CHP yüzde 43,91%
Arnavutköy AKP Ahmet Haşim Baltacı yüzde 58,77
Ataşehir CHP Battal İlgezdi yüzde 51,44
Avcılar CHP Turan Hançerli yüzde 51,88
Bağcılar AKP Lokman Çağırıcı yüzde 58,64
Bahçelievler AKP Hakan Bahadır yüzde 50,37
Bakırköy CHP Bülent Kerimoğlu yüzde 56,99
Başakşehir AKP Yasin Kartoğlu 55,02
Bayrampaşa AKP Atila Aydıner 49,63
Beşiktaş CHP Rıza Akpolat 73,27
Beykoz AKP Murat Aydın 49,04
Beyoğlu AKP Haydar Ali Yıldız 50,05
Beylikdüzü CHP Mehmet Murat Çalık 56,32
Büyükçekmece CHP Hasan Akgün 50,34
Çatalca AKP Mesut Üner 51,49
Çekmeköy AKP Ahmet Poyraz 43,12
Esenler AKP Mehmet Tevfik Göksü 66,27
Esenyurt CHP Kemal Deniz Bozkurt 51,60
Eyüpsultan AKP Deniz Köken 49,20
Fatih AKP Ergün Turan 53,36
Gaziosmanpaşa AKP Hasan Tahsin Usta 52,18
Güngören AKP Bünyamin Demir 54,40
Kadıköy CHP Şerdil Dara Odabaşı 66,15
Kağıthane Mevlüt Öztekin yüzde 54,87
Kartal CHP Gökhan Yüksel yüzde 51,19
Küçükçekmece CHP Kemal Çebi yüzde 51,01
Maltepe CHP Ali Kılıç 52,94
Pendik AKP Ahmet Cin yüzde 54,72
Sancaktepe AKP Şeyma Döğücü yüzde 50,26
Silivri CHP Volkan Yılmaz yüzde 47,08
Sarıyer CHP Şükrü Genç yüzde 53,90
Sultanbeyli AKP Hüseyin Keskin yüzde 60,73
Sultangazi AKP Abdurrahman Dursun yüzde 59,26
Şile AKP İlhan Ocaklı yüzde 53,54
Şişli CHP Muammer Keskin yüzde 47,85
Tuzla AKP Şadi Yazıcı yüzde 50,42
Ümraniye AKP İsmet Yıldırım 55,02
Üsküdar AKP Hilmi Türkmen yüzde 47,96
Zeytinburnu AKP Ömer Arısoy yüzde 50,52
|İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Binali Yıldırım
|AK Parti
|4.111.219
|% 48,71
|Ekrem İmamoğlu
|CHP
|4.106.776
|% 48,65
|Necdet Gökçınar
|Saadet Partisi
|102.851
|% 1,22
|Diğer
|54.309
|% 0,64
|DSP
|38.098
|% 0,45
|BTP
|7.574
|% 0,09
|Vatan Partisi
|7.146
|% 0,08
|DP
|6.592
|% 0,08
|TKP
|3.036
|% 0,04
|ÖZGE AKMAN
|610
|% 0,01
|DOĞAN DUMAN
|533
|% 0,01
|AYSEL TEKEREK
|374
|% 0,00
|LÜTFÜ YILMAZ
|198
|% 0,00
|MEHMET YILDIZ
|159
|% 0,00
|MUHAMMET ALİ CANCA
|131
|% 0,00
|AHMET ÇÖRDÜK
|128
|% 0,00
|VEDAT ÖZTÜRK
|123
|% 0,00
|ALİ RIZA KANSIZ
|111
|% 0,00
|HÜSEYİN KARABULUT
|111
|% 0,00
|FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
|106
|% 0,00
|ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL
|105
|% 0,00
|GÜLDES ÖNKOYUN
|104
|% 0,00
|DURSUNALİ BACIOĞLU
|78
|% 0,00
|HASAN ATASOY TORUN
|75
|% 0,00
|BURHAN EROL
|65
|% 0,00
|HAZER ORUÇ KAYA
|65
|% 0,00
|HALEF ALP
|60
|% 0,00
|MEMET ALİ AYDOĞMUŞ
|56
|% 0,00
|SEÇKİN İLKER
|44
|% 0,00
|BURAK KADIOĞLU
|31
|% 0,00
|MEHMET CELAL BAYKARA
|30
|% 0,00
|ABDULCELİL GÜLAP
|25
|% 0,00
|ORUÇ KARACIK
|13
|% 0,00
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