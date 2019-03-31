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İşte İstanbul’un ilçelerinde sonuçlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış kıran kırana devam ederken İstanbul'un ilçelerinde de sonuçlar netleşmeye başladı.

23:55 -
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İşte İstanbul’un ilçelerinde sonuçlar

İşte kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul’un ilçelerini kazananlar:

Adalar CHP Erdem Gül CHP yüzde 43,91%
Arnavutköy AKP Ahmet Haşim Baltacı yüzde 58,77
Ataşehir CHP Battal İlgezdi yüzde 51,44
Avcılar CHP Turan Hançerli yüzde 51,88
Bağcılar AKP Lokman Çağırıcı yüzde 58,64
Bahçelievler AKP Hakan Bahadır yüzde 50,37
Bakırköy CHP Bülent Kerimoğlu yüzde 56,99
Başakşehir AKP Yasin Kartoğlu 55,02
Bayrampaşa AKP Atila Aydıner 49,63
Beşiktaş CHP Rıza Akpolat 73,27
Beykoz AKP Murat Aydın 49,04
Beyoğlu AKP Haydar Ali Yıldız 50,05
Beylikdüzü CHP Mehmet Murat Çalık 56,32
Büyükçekmece CHP Hasan Akgün 50,34
Çatalca AKP Mesut Üner 51,49
Çekmeköy AKP Ahmet Poyraz 43,12
Esenler AKP Mehmet Tevfik Göksü 66,27
Esenyurt CHP Kemal Deniz Bozkurt 51,60
Eyüpsultan AKP Deniz Köken 49,20
Fatih AKP Ergün Turan 53,36
Gaziosmanpaşa AKP Hasan Tahsin Usta 52,18
Güngören AKP Bünyamin Demir 54,40
Kadıköy CHP Şerdil Dara Odabaşı 66,15
Kağıthane Mevlüt Öztekin yüzde 54,87
Kartal CHP Gökhan Yüksel yüzde 51,19
Küçükçekmece CHP Kemal Çebi yüzde 51,01
Maltepe CHP Ali Kılıç 52,94
Pendik AKP Ahmet Cin yüzde 54,72
Sancaktepe AKP Şeyma Döğücü yüzde 50,26
Silivri CHP Volkan Yılmaz yüzde 47,08
Sarıyer CHP Şükrü Genç yüzde 53,90
Sultanbeyli AKP Hüseyin Keskin yüzde 60,73
Sultangazi AKP Abdurrahman Dursun yüzde 59,26
Şile AKP İlhan Ocaklı yüzde 53,54
Şişli CHP Muammer Keskin yüzde 47,85
Tuzla AKP Şadi Yazıcı yüzde 50,42
Ümraniye AKP İsmet Yıldırım 55,02
Üsküdar AKP Hilmi Türkmen yüzde 47,96
Zeytinburnu AKP Ömer Arısoy yüzde 50,52

İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Binali Yıldırım AK Parti AK Parti 4.111.219 % 48,71
Ekrem İmamoğlu CHP CHP 4.106.776 % 48,65
Necdet Gökçınar Saadet Partisi Saadet Partisi 102.851 % 1,22
Diğer Diğer 54.309 % 0,64
DSP DSP 38.098 % 0,45
BTP BTP 7.574 % 0,09
Vatan Partisi Vatan Partisi 7.146 % 0,08
DP DP 6.592 % 0,08
TKP TKP 3.036 % 0,04
ÖZGE AKMAN ÖZGE AKMAN 610 % 0,01
DOĞAN DUMAN DOĞAN DUMAN 533 % 0,01
AYSEL TEKEREK AYSEL TEKEREK 374 % 0,00
LÜTFÜ YILMAZ LÜTFÜ YILMAZ 198 % 0,00
MEHMET YILDIZ MEHMET YILDIZ 159 % 0,00
MUHAMMET ALİ CANCA MUHAMMET ALİ CANCA 131 % 0,00
AHMET ÇÖRDÜK AHMET ÇÖRDÜK 128 % 0,00
VEDAT ÖZTÜRK VEDAT ÖZTÜRK 123 % 0,00
ALİ RIZA KANSIZ ALİ RIZA KANSIZ 111 % 0,00
HÜSEYİN KARABULUT HÜSEYİN KARABULUT 111 % 0,00
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 106 % 0,00
ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL 105 % 0,00
GÜLDES ÖNKOYUN GÜLDES ÖNKOYUN 104 % 0,00
DURSUNALİ BACIOĞLU DURSUNALİ BACIOĞLU 78 % 0,00
HASAN ATASOY TORUN HASAN ATASOY TORUN 75 % 0,00
BURHAN EROL BURHAN EROL 65 % 0,00
HAZER ORUÇ KAYA HAZER ORUÇ KAYA 65 % 0,00
HALEF ALP HALEF ALP 60 % 0,00
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 56 % 0,00
SEÇKİN İLKER SEÇKİN İLKER 44 % 0,00
BURAK KADIOĞLU BURAK KADIOĞLU 31 % 0,00
MEHMET CELAL BAYKARA MEHMET CELAL BAYKARA 30 % 0,00
ABDULCELİL GÜLAP ABDULCELİL GÜLAP 25 % 0,00
ORUÇ KARACIK ORUÇ KARACIK 13 % 0,00

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Son güncelleme: android-time 00:39 01.04.2019
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