İstanbul’un lezzet ustası Apik Hayrabetyan toprağa verildi

Ermeni Cemaati’nin önde gelen isimlerinden Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı Başkanı Apik Hayrabetyan, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde 92 yaşında hayatını kaybetti.

39 yıldır Beyoğlu Üç Horan Kilisesi´nde Vakıf Başkanlığı yapan Apik Hayrabetyan Taksim Surp Harutyun Kilisesi ve Şişli Ermeni Mezarlığı’nın da yöneticiliğini yapıyordu.

Apik Hayrabetyan için bugün Beyoğlu Üç Horan Kilise´sinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Apik Hayrabetyan´ın eşi Hayguhi Hayrabetyan, yeğeni Silva Hayrabetyan, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan , Ermeni Patrik Genel Vekili Başpiskoposu Aram Ateşyan, Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve sevenleri katıldı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)