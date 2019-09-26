İstanbul’un merkezindeki bina boşaltıldı!

İstanbul’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Beyoğlu Abdülhak Hamit Caddesi’nde bulunan 5 katlı binada çatlaklar oluştu, sıvası döküldü.

Bina ile bitişiğindeki başka bina arasında ayrıklar meydana geldi. 6 dükkan ve 4 dairenin bulunduğu bina Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından boşaltılarak mühürlendi.

Ekipler, bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Binadan tahliye edilenlerin ise dışarıda bekleyişi sürüyor.

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DEPREMDEN DOLAYI BELEDİYE EKİPLERİ BİNAYI BOŞALTTI

40 yıldır binada oturduğunu söyleyen Naim Sarı, “Deprem dolayısıyla belediye ekipleri binayı boşalttılar. Yaşayan 16 kişi vardı hepsi dışarı çıktı. Şuan mağdur durumdayız. Depremden dolayı İki bina arasındaki sıvalar döküldü. Ama iç kısımlarda bir şey yok. Kalacak bir yerimiz yok” dedi. DHA

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ESENLER’DE DE BİNALARDA ÇATLAKLAR GÖRÜLDÜ

Esenler Nine Hatun Mahallesi 109 Sokak 6 numarada Çelik ailesinin oturduğu evde de hasar oluştu.

Deprem sonrası kendisini ilk fırsatta dışarıya attığını ifade eden Güler Çelik, yaklaşık 2 saat sonra yeniden eve girebildiğini dile getirdi. Evin salonu, yatak odası ve mutfakta birçok çatlakla karşılaşan Güler Çelik, “Deprem anında kızımla oturuyordum, çocuk odasında da oğlum yatıyordu. O anda korkudan dolayı hiçbir şey düşünemedim. Besmele çektim, kızıma sarıldım. Büyük bir korku yaşadık. 1-2 saat sonra içeri girdiğimde binada büyük çatlaklar oluştuğunu gördük. Kader de ne varsa onu yaşayacağız” dedi.

FATİH’TE DEPREM ANI

Fatih’te lokantada depreme yakalanan vatandaşlar arasındaki bir kişi, diğerleri can havliyle kaçarken yemeğine devam etti.

Silivri açıklarında 13.59’da 5.8 büyüklüğündeki depreme Fatih’teki bir lokantada yakalanan vatandaşlar hemen kendilerini dışarı attı. Lokantada yemek yiyenler arasında bir kişi ise deprem anında ayağa kaltı. Lokanta boşaltılırken vatandaş tekrar sandalyesine oturarak yemeğine devam etti. O anlar güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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