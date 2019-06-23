İşte 23 Haziran’ın kazananları-kaybedenleri

KAZANANLAR

* Ekrem İmamoğlu– Seçimin galibi açık ara ile Ekrem İmamoğlu oldu. Rakibi Binali Yıldırım'ın yüzbinlerce oy önünde İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

* Kemal Kılıçdaroğlu– Kılıçdaroğlu, Anayasa referandumu ile başlayan, ardından Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ile devam eden İttifak sistemini, yerel seçimlere de taşıdı.

CHP Lideri'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak, partisinin İstanbul'da pek de tanınmayan Beylikdüzü Belediye Başkanı'nı aday gösterince çok tartışılmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun “ilçe belediye başkanlığı yapmış kişiler, büyükşehir adayı olacak” politikası, CHP'ye 31 Mart'ta Ankara, Antalya, İzmir, Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını getirdi. Kendisi kampanya sürecinde hiç öne çıkmadı. Ancak ihtiyaç olduğu anlarda, kritik dönemlerde devreye girdi. Doğru zamanda sessiz kalmanın, olumlu kampanyanın da seçim kazandırdığını Türkiye'ye gösterdi

* Meral Akşener– “Yerel seçimlerde yürümez” denilen ittifakı Kılıçdaroğlu ile birlikte kurdu, korudu. Kutuplaşma siyasetine karşılık, “uzlaşma kültürünün” geçerli olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi. Seçim kampanyası boyunca kritik zamanlarda devreye girdi, İstanbul'da bizzat kampanya yaptı. Cumhur İttifakı'nın kampanya sürecinde kullandığı kutuplaştırıcı dile karşılık, uzlaşmacı dili de milliyetçi oyların İmamoğlu etrafında birikmesine destek oldu.

* Selahattin Demirtaş ve HDP– CHP ile İyi Parti'nin kurduğu ittifaka HDP dahil olmadı. Ancak Türkiye'nin batıdaki metropollerinde Büyükşehir adayı çıkarmaması, HDP oylarının Millet İttifakı etrafında toplanmasının önünü açtı.

Seçimde kritik rol oynayan kişi ise, HDP'nin hapishanedeki eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş oldu. Gerek 31 Mart'ta, gerekse 23 Haziran'da Selahattin Demirtaş'ın avukatları ve ailesi aracılığıyla yaptığı açıklamalarda, HDP seçmenlerini oylarını AKP-MHP ittifakına karşı kullanmaları mesajını iletti. Metropollerdeki HDP seçmenleri, hapisteki liderlerinin mesajını duydu ve uyguladı. Sonuçta Millet İttifakı Büyükşehir Belediyelerinde büyük bir zafer kazandı.

KAYBEDENLER

* Binali Yıldırım– Yerel seçim kampanyalarının ilk günleri itibarıyla AKP-MHP'nin adayının İstanbul Binali Yıldırım olması bekleniyordu. Ancak Yıldırım'ın adaylığa “pek de gönüllü olmadığı” bilgisi de sızdı. Nitekim Binali Yıldırım 31 Mart kampanyasında öne çıkmadı. 23 Haziran'da Cumhur İttifakı adına kampanya onun üzerine kuruldu. Ancak rakibi Ekrem İmamoğlu'yla çıktığı canlı yayın, beklediği ivmeyi kazandırmadı. Sonuçta bir önceki yerel seçimde (2014) İzmir Büyükşehir'e aday olup kazanamayan Binali yıldırım, bu kez de İstanbul seçim yarışını kaybetti.

* Recep Tayyip Erdoğan– 31 Mart seçimleri öncesindeki kampanyada öne Binali Yıldırım'ın kampanyası değil, onun yerine İstanbul'un her bir ilçesine miting yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanyası öne çıktı. 31 Mart seçimleri öncesinde AKP-MHP kampanyasından akılda kalan kare, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT ekranlarında, duvar kenarına Büyükşehir Adayı Binali Yıldırım ve ilçe belediye başkan adaylarını oturtarak, kendisinin konuştuğu canlı televizyon programı oldu.

31 Mart İstanbul sonuçlarının YSK tarafından iptal edilmesinin ardından 23 Haziran seçimlerine giden dönemde bu kez Erdoğan değil, Binali Yıldırım kampanyada öne çıkarıldı. Ancak başlangıçtaki bu strateji istenen sonucu vermemiş olacak ki, 23 Haziran'a bir hafta kala AKP Lideri Erdoğan yeniden kampanyada öne çıktı.

Erdoğan 23 Haziran öncesinde, tıpkı 31 Mart'ta yaptığı gibi, sert bir kampanya söylemini tercih etti.

31 Mart öncesinde muhalefeti teröristlerle işbirliği yapmakla suçlayan Erdoğan, 23 Haziran'da da muhalefetin adayını Mısır'ın darbeci devlet başkanı Sisi'ye benzetti.

Erdoğan'ın kampanya sürecinde HDP oylarını yanına çekmek için, İmralı'da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken PKK elebaşısı Öcalan'ı bile devreye sokması ise Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir ilk olarak geçti. Yine TRT ekranlarda katıldığı bir canlı yayında, Öcalan'ın HDP'li seçmenlere ‘tarafsız kalmaları çağrısında bulunduğu” bir mektup yazdığını bile açıkladı.

Ancak beklenen etki olmadı. Aksine, Cumhur İttifakı Türk milliyetçisi oyları kaybetti. Ve İmamoğlu açık farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı.

* Devlet Bahçeli- 31 Mart seçimleri öncesinde AKP ile yapılan ittifak pazarlıkları çetin geçti. O kadar ki, önce İstanbul Büyükşehir'de aday göstermeyeceğini açıklayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, AKP'nin aday pazarlıklarında geri adım atmaması üzerine “Biz de aday çıkaracağız” açıklaması yaptı. Ancak daha sonra pazarlık masası yeniden kuruldu ve İstanbul'a AKP'nin adayı ile gidilmesi üzerinde anlaşıldı.

MHP Lideri Bahçeli, Binali Yıldırım'a tam destek vermekle birlikte, 31 Mart öncesi kampanyada çok ön plana çıkmamayı tercih etti. Ancak 31 Mart'ta İmamoğlu az farkla kazanıp, YSK seçimi iptal ettikten sonra daha aktif olacağını “mitili İstanbul'a atacağım” sözüyle ortaya koydu.

Ancak herkes Bahçeli'nin 31 Mart ile 23 Haziran arasındaki dönemde İstanbul'da çok aktif bir kampanya süreci gerçekleştirmesini beklerken, Bahçeli 23 Haziran'a az bir zaman kala İstanbul'a geldi, sadece birkaç gün kalıp tekrar Ankara'ya döndü. İstanbul'da miting yapmadı, kampanyası sadece birkaç salon toplantısı ile sınırlı kaldı.

AKP'nin 23 Haziran öncesi son haftada devreye PKK elebaşısı Öcalan'ı devreye sokmasının ardından gözler yeniden Devlet Bahçeli'ye döndü. Ancak Bahçeli yaptığı bir yazılı açıklama ile, PKK terör örgütü lideri Öcalan'ın tavrına sahip çıkan, Türkiye'de legal siyaset yapan siyasi parti HDP ve onun eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı eleştirdi.

Ancak HDP'nin İstanbullu seçmenleri tavırlarını parti yöneticilerinin ve Demirtaş'ın gösterdiği yönde ortaya koydu. Ekrem İmamoğlu, HDP'li seçmenin de “görünmez desteği” ile açık farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

* Abdullah Öcalan- 23 Haziran seçimlerinin hiç umulmayan aktörü, İmralı'da hapis cezasını çeken Öcalan oldu. Avukatları aracılığıyla HDP'ye gönderdiği mektubun içeriği, daha HDP ya da bizzat avukatlar herhangi bir açıklama yapmadan, bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, Öcalan'ın mektubunda HDP seçmenine “tarafsız kalmaları” çağrısı yapmalarını söylerken, devletin resmi haber Anadolu Ajansı da mektubu yayınladı. Öcalan'ın avukatlar ertesi gün yaptıkları yazılı açıklamada ise, PKK elebaşısının 23 Haziran seçimleri konusundaki kararı HDP'ye bıraktığını söylediler. HDP yöneticileri ise, Öcalan'ın mektubunun iktidar tarafınndan yanlış aksettirildiğini vurgulayarak, kendi seçmenlerine oy kullanmaları çağrısı yaptılar.

Sonuçta HDP seçmeni, büyük çoğunlukla sandığa gitti, oyunu da iktidardaki AKP'nin MHP ile oluşturduğu Cumhur İttifakının adayının aleyhinde kullandı.

Böylece İmamoğlu açık farkla İstanbul Büyükşehir belediye başkanı oldu.

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