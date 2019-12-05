İşte böyle bir ülkeyiz…

İsmail Alparslan, 96, Kütahya…

Mehmet Dikmen, 94, Zonguldak…

Mahmut Bayrak, 90 Zonguldak…

Halil Mavi, 88, Sivas…

Arut Köse, 88, İstanbul…

1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı’na katılıp gazi olan beş Türk askeri son bir ay içinde hayata veda etti.

Kore Savaşı’na katılan 16 ülkeden asker sayısı bakımından dördüncü, kayıp verenler bakımından üçüncü, zayiat (yaralı-savaş esirleri) bakımından üçüncü sırada yer alan Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaşayan bu beş kişi son nefeslerine kadar göğüslerinde gazi madalyasını taşıdılar.

“BENİ ASKERİ TÖRENLE GÖMÜN”

Madalyasını gururla taşıyan gazilerden biri olan Arut Köse’nin hikayesi ise biraz farklı…

Gayrimüslimdi, Ermeni’ydi.

Dünyanın bir ucuna, Çin-Kuzey Kore ordusuyla savaşmak için Türk ordusunun bir neferi olarak gitti, gazi olarak döndü.

Yıllar boyunca oğlu Ohannes ve torunu Masis’e savaş anılarını anlattı.

Bakkala giderken bile madalyasını takardı.

Torunu Masis askere gidince çok gururlanmıştı. “Ben ölünce, askeri törenle gömün” diye vasiyet etti, tören mangasına kavuşmayı çok istiyordu.

Bakırköy Belediyesi’nin eski belediye başkan yardımcılarından Jaklin Köse’nin babası Arut Köse, nam-ı diğer ‘Koreli Ulaş’, geçen hafta cuma günü hayatını kaybetti.

AĞLATAN SÖZLER: EMREDİN, YAPALIM

Ailesi, Kore Gazileri Derneği’ni aradı; “Babamız askeri tören vasiyet etmişti. Yardımcı olabilir misiniz” dediler. Dernek gereken yerleri aradı, irtibatlar kuruldu. Kısa bir süre sonra Ohannes Köse’yi arayan Astsubay Onur Kılıç, “İstek ne demek beyefendi. Bu vatanın bu gaziye borcudur. Emredin, yapalım” dedi. Köse Ailesi’nin tüm fertleri hem ‘Koreli Ulaş’a hem de Astsubay Kılıç’ın sözlerine ağlıyordu.

Koreli Ulaş, Kumkapı Meryem Ana Kilisesi’nden düzenlenen askeri törenin ardından Balıklı Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine Tuğgeneral Hakan Yiğittürk,Albay Mustafa Kemal Aksoy, Binbaşı Enis Kayar, Üsteğmen Burak Cumhur Uçar, Astsubay Onur Kılıç da katıldı.

Arut Köse’nin oğlu Ohannes ve torunu Masis, Kore gazisinin yaşadıklarını Independent Türkçe’den Can Bursalı’ya anlattı.