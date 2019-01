Son dakika… İşte CHP-İYİ Parti’nin adaylar listesi

İşte İYİ Parti Genel Başkan yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu ile CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı imzalı o protokolün metni;

“Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yerel Seçimlere iş birliği içinde katılma kararı almışlardır. İş birliğinin temelleri 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde yapılan Millet İttifakı çerçevesinde atılmış olup, toplumun geniş kesimlerinden büyük bir destek ve teveccüh görmüştür. Bu iş birliği, yerel seçimlerde demokrasinin işleyişini, ülkenin huzurunu ve seçme-seçilme hakkını her şeyin üstünde tutan bir anlayışla gerçekleştirilmiştir. İş birliği, ülkemizin siyasetine hâkim olan tekçi ve kutuplaştırıcı anlayışa karşı demokratik ve uzlaşmacı siyaseti yerelde inşa etme yaklaşımına sahiptir. Bu iş birliği ülkemizin çözümsüz ve alternatifsiz olmadığını göstermektedir. İş birliği ile CHP ve İYİ Parti birbirlerine ve topluma şunları taahhüt etmektedir. CHP ve İYİ Parti sandık sonuçlarını ve mevcut eğilim yoklamalarını dikkate almış, ayrıca toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak vererek, belirtilen büyükşehirlerde ve bağlı ilçelerde, illerde, partilerden birinin adayıyla seçime girmeye karar vermiştir. Bu bölgelerde aday göstermeyen parti diğer partinin adayına en güçlü desteği vermeyi kabul etmiştir ve seçmenlerinin gösterilen aday etrafında kenetlenmesi için her türlü imkânını harekete geçirecektir. Diğer seçim bölgelerinde her iki parti de kendi adaylarıyla seçime girecektir. Her iki parti adayları, il-ilçe ve genel merkez yönetimleri bu tür yerlerde demokratik bir yarışın olması için azami gayreti gösterecek ve iş birliği ruhuna uygun davranacaktır. Parti yönetimleri iş birliğine en güçlü hassasiyet duyguları ile yaklaşacak ve iş birliğinin demokrasimize katkı yapması için en üst düzeyde sorumluluk üstleneceklerdir. Her iki partiden birine aday adayı müracaatında bulunmuş ancak adaylaştırılmamış kişiler, diğer siyasi partice aday gösterilmeyecektir.

Bu iş birliğinin yerel seçimlerde hizmet çıtasını yükselteceğini taahhüt ediyor, ülkemize ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

İŞTE İYİ PARTİ VE CHP’NİN ‘İTTİFAK’ ADAYLARI