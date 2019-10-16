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İşte Erdoğan’ın söz ettiği o fabrika!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröristlere tünel yapımı için yardım ettiğini açıkladığı Fransız şirketine ait devasa çimento fabrikasının son görüntüleri ortaya çıktı.

15:36 -
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İşte Erdoğan’ın söz ettiği o fabrika!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün grup toplantısında Suriye’deki teröristlerin kullandığı tünellerin yapılmasında Fransız şirket LaFarge’ın destek sağladığını açıklamıştı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar o fabrikanın son halini paylaştı.

Suriye’de Amerika Kobani ile Ayn İsa arasındaki üssünden çekildi. Ancak ABD bu üssün başkaları tarafından kullanılmasını engellemek için devasa üssü patlayıcı ve F- 18 savaş uçaklarıyla vurdu. Üssün hemen bitişiğindeki LaFarge’ın devasa fabrikasına ise dokunmadı. Daha sonra bu üsse Rus birlikleri konuşlandı.

ABD Amerika Cumhurbaşkanı Kobani söz Suriye TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 15:51 16.10.2019
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