İşte İBB’nin 2020 yılı bütçesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kasım ayında kabul edilmesi gereken 2020 yılı bütçesi seçimlerin iptal olması nedeniyle aralık ayına kalmıştı. Mevzuata göre başkan göreve geldikten sonra 6 ay içinde önce stratejik planın hazırlanması ardından bütçenin kabul edilmesi gerekiyordu.

23 Haziran'da tekrarlanan seçimin ardından hazırlıklarına başlanan stratejik planın süresi aralık ayında dolacağı için 2020 yılı bütçesi kasımda onaya sunulamadı. İBB'nin stratejik planı ve 2020 yılı bütçesinin 13 Aralık 2019 tarihli meclis oturumunda oya sunulması bekleniyor.

BÜTÇE TASARISI HAZIR

İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe ve Denetim Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2020 yılı bütçe tasarısının kitapçığı basılarak siyasi parti gruplarına dağıtıldı. Tasarıya göre İBB'nin 2020 yılı bütçesinin 25 milyar 850 milyon TL olması bekleniyor.

Bütçenin gelirler kalemi 21 milyar 250 milyon TL olarak hesaplandı. Bütçenin denkliği için 4 milyar 600 milyon TL iç ve dış borçlanma planlanıyor. İBB'nin bağlı kuruluşları olan İETT'nin 2020 yılı bütçesi 2 milyar 980 milyon TL, İSKİ'nin 2020 yılı bütçesi geçtiğimiz ay 7 milyar 776 milyon 456 bin TL olarak belirlenmişti. İETT ve İSKİ ile birlikte İBB toplam 36 milyar 606 milyon TL'lik bütçeyi yönetecek.

Bütçe kitapçığında 2020 yılının 21 milyar 250 milyon liralık tahmini gelir kalemleri şöyle planlandı:

– Vergi gelirleri: 152 milyon TL

– Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri: 1 milyar 248 milyon TL

– Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler: 12 milyon TL

– Faiz, para cezaları ve kurumlardan alınan paylar: 15 milyar 710 milyon TL

– Sermaye gelirleri: 4 milyar 40 milyon TL

– Alacaklardan tahsilat: 100 milyon TL

Giderler de şöyle oluştu:

– Personel gideri: 1 milyar 662 milyon 894 bin TL

– Sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri :243 milyon 98 bin

– Mal ve hizmet alımı gideri: 7 milyar 341 milyon 825 bin TL

– Faiz gideri :1 milyar 506 milyon 300 bin TL

– Cari transferler: 2 milyar 576 milyon 403 bin TL

– Sermaye giderleri: 9 milyar 874 milyon 330 bin TL

– Sermaye transferleri: 570 milyon 150 bin TL.

– Borç verme: 275 milyon TL

– Yedek ödenek: 1 milyar 800 milyon TL

KAMU HİZMETLERİNE 7.2 MİLYAR

Bütçenin 7 milyar 292 milyon 303 bin TL'si genel kamu hizmetlerine, 1 milyar 448 milyon TL'si kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerine ayrıldı. Ekonomik işler ve hizmetlere 7 milyar 231 milyon 105 bin TL, çevre koruma hizmetlerine 2 milyar 458 milyon TL, sağlık hizmetlerine 387 milyon 484 bin TL, iskan ve toplum refahı hizmetlerine 4 milyar 834 milyon 846 bin TL, dinlenme-kültür ve din hizmetlerine 1 milyar 151 milyon 171 bin TL, eğitim hizmetlerine 261 milyon 410 bin TL, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetlerine 785 milyon 584 bin TL ayrılması planlandı.

2019 BÜTÇESİ

İBB'nin 2019 yılı bütçesi 23 milyar 800 milyon TL olarak oya sunulmuş, denklik de 3 milyar 200 milyon liralık iç ve dış borçlanma ile sağlanmıştı.