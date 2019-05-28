İşte İmamoğlu’nun ‘montajlanıp’ kumpas videosuna dönüştürülen açıklamasının tamamı

Millet İttifakı’nın 23 Haziran’daki İBB adayı, seçilmiş başkan Ekrem İmamoğlu, dün Habertürk TV’de canlı yayın programına konuk oldu. İmamoğlu’nun programda yaptığı açıklamalar, montajlarla bir ‘kumpas videosu’na dönüştürülüp sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Bugün de o montaj videousunu izleyen bir esnaf, İmamoğlu’na tepki gösterdi. Ekrem İmamoğlu’nun tüm çabasına rağmen esnaf videonun tamamını izlemeyi redetti.

İşte İmamoğlu’nun “Bilgin olmadan hiç kimseyi suçlama. Günah işliyorsun şu anda. Zavallı medya bile tamamını yayınlamaktan çekiniyor. Genç bir insan olarak sana söylüyorum. Çoluğuna, çocuğuna, sana kim iftira atabilir” diye isyan ettiği kumpas videosundaki ifadelerin tam ve ‘gerçek’ hali…