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İşte İstanbul seçiminin kırılma anı olan konuşma

Kesin olmayan sonuçlara göre tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu 6 Mayıs tarihinde İstanbul seçimlerinin yenilenme kararının ardından Beylikdüzü’nde önemli bir konuşma yapmıştı. Kimilerine göre bu açıklama seçimin kırılma anı oldu. İmamoğlu burada, "Gençliğimiz var. Tekrar kazanacağız" mesajı vererek seçmenine yeni bir seçim için umut vermişti.

19:36 -
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YSK’nın İstanbul’da seçimlerin tekrarlanmasına karar verdiği 6 Mayıs akşamı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü’nde tarihi bir konuşma yaptı. O konuşma bugünkü zafere giden yolda kırılma anlarından biri oldu. İşte İmamoğlu’nun o konuşması:

Yolumuzu uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam Türk gençliğiyiz. Bu millete, özgürlüklerine, demokrasisine kimse ama kimse engel olamaz. Bu ülkede karar vericiler gaflet, dalalet hatta ihanet içinde olabilirler. Ama biz asla vazgeçemeyeceğiz. Çünkü ben biliyorum ki bu yolu yürürken ben asla yalnız yürümeyeceğim. Ben 16 milyon İstanbullu ile yürüyeceğim. Ben artık inanıyorum ki toplumun tamamının vicdanı bizimle. Bütün Türkiye’nin vatanın her yerinden, 81 ilinden bütün Türkiye’nin vicdanı, bütün Türkiye’nin adalet duygusu bizimle beraber…

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 19:38 23.06.2019
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