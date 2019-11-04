İşte İstanbul’un ıspanak haritası…

Fatma VURGUN, Tugay SADAY-İSTANBUL

İstanbul’da 44, Tekirdağ’da da 22 kişinin zehirlenmesine neden olan ‘ıspanak vakaları’ ile ilgili İstanbul İl Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Zehirlenmeler ıspanağa benzer yabancı otlardan kaynaklandı.” denildi. Açıklamada ayrıca “Yeşil sebzeler dikkatlice kontrol edilmeli, yabancı otlar ayırt edilmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketilmeli” uyarısında bulunuldu. Öte yandan Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nde de alarma geçildi. Ispanak satıcılarından numuneler alındı.

Tüm bu yaşananlar akıllara “İstanbul’da satılan ıspanaklar hangi bölgelerden geliyor?” sorusunu akıllara getirdi.

“İZMİR, MANİSA, HATAY, ADANA VE MERSİN’DEN GELİYOR”

Sözcü’ye konuşan Bayrampaşa Hali Başkanı Burhan Er, ıspanakların Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nden geldiğini söyledi. Er “Ispanaklar İstanbul’a; İzmir, Manisa, Hatay, Adana ve Mersin’den geliyor. Hale gelen ıspanaklar inceleme altında. Numune alındı. Yarın bilgilendirme yapılacak. Ispanak tarlasında olan otlardan olabilir ama net değil. Tüketici ıspanağı aldığı zaman bekletiliyor. Alınan ıspanak 1 günde tüketilmeli. Gıda Mühendisleri de böyle diyor. Gübreden de olabilir.” diye konuştu.

“ANKARA BEYPAZARI’NDAN GELİYOR”

İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Emin Tanış ise ıspanakların büyük bir bölümünün Ankara’nın Beypazarı ilçesinden geldiğini ifade etti. Tanış, ıspanak ve zehirli ot karıştırıldığını kaydederek, “Tehlike geçti. Halkımız rahatlıkla ıspanak alabilir.” şeklinde konuştu.

MANAVDAN UYARI: BİLDİĞİNİZ YERDEN ALIŞ-VERİŞ YAPIN

Şişli’de manavcılık yapan Ömer Tutar da “Ispanaktan zehirlenme diye bir şey söz konusu olamaz. Muhtemelen içerisine yabancı otlar karışmıştır” dedi. “Bizim ıspanağımızda sorun yok” diyen Tutar “İzmir Menemen’de geliyor malımız. Vatandaşlar da bildikleri güvendikleri yerlerden alış-veriş yapsınlar” diye konuştu.