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İşte İYİ Parti 31 Mart yerel seçim adayları listesi… İYİ Parti’nin il il, ilçe ilçe 2019 yerel seçim adayları!

İYİ Parti il ve ilçe belediye başkan adayları isim listesi belli oldu. 2019 seçimlerinde İYİ Parti adaylarının kimler olduğunu merak edenler tüm il ve ilçe adaylarının isimlerini haberimizde bulabilirler. CHP ve İYİ Parti 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı adıyla bazı bölgelerde seçime birlikte girme kararı aldı. Partiler adaylarını bu ittifaka göre belirledi. İşte 2019 seçimlerinde İYİ Parti'nin il il, ilçe ilçe belediye başkanı adayları listesi...

14:40 -
Haberler Gündem
İşte İYİ Parti 31 Mart yerel seçim adayları listesi… İYİ Parti’nin il il, ilçe ilçe 2019 yerel seçim adayları!

31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı adıyla CHP ile bazı bölgelerde seçime birlikte girme kararı alan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti’de belediye başkan aday belirleme süreci tamamlandı. İYİ Parti 2019 yerel seçimine gireceği tüm il ve ilçelerde aday listesini açıkladı. İşte İYİ Parti'nin il il, ilçe ilçe 2019 yerel seçim adayları listesi…

İŞTE MHP’NİN İL İL, İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ

Hakan Ataseverİyi Parti Adana Saimbeyli Belediye Başkan Adayı
Mehmet Canİyi Parti Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı
Abdülkadir Kırmızıİyi Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı
Erdoğan Özerİyi Parti Adıyaman Kahta Belediye Başkan Adayı
Alperen Doğanİyi Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Tınaztepe Belediye Başkan Adayı
Asım Orhanİyi Parti Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkan Adayı
Aykut Okumuşİyi Parti Afyonkarahisar Sultandağı Dereçine Belediye Başkan Adayı
Beytullah Ceylanİyi Parti Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Belediye Başkan Adayı
Emrah Erdemİyi Parti Afyonkarahisar Çobanlar Kocaöz Belediye Başkan Adayı
Emre Imışİyi Parti Afyonkarahisar Kocatepe Belediye Başkan Adayı
Göksel Ercanİyi Parti Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Belediye Başkan Adayı
Halil Obutİyi Parti Afyonkarahisar Çıkrık Belediye Başkan Adayı
Hasan Hüseyin Ulusoyİyi Parti Afyonkarahisar Erkmen Belediye Başkan Adayı
Hüseyin Sarıtaşİyi Parti Afyonkarahisar Çayırbağ Belediye Başkan Adayı
Mahmut Koçakİyi Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı
Murat Akınİyi Parti Afyonkarahisar Bolvadin Özburun Belediye Başkan Adayı
Mümin Gündoğanİyi Parti Afyonkarahisar Sülümenli Belediye Başkan Adayı
Osman Zavrakİyi Parti Afyonkarahisar Hocalar Belediye Başkan Adayı
Ramazan Ercanİyi Parti Afyonkarahisar Susuz Belediye Başkan Adayı
Saffet Acarİyi Parti Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkan Adayı
Sefa Değirmenİyi Parti Afyonkarahisar Çobanlar Belediye Başkan Adayı
Süleyman Tokerİyi Parti Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkan Adayı
Tahsin Yılmazİyi Parti Afyonkarahisar Beyyazı Belediye Başkan Adayı
Taner Söylemezİyi Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı
Özhan Türemişİyi Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı
Sefer Özdemirİyi Parti Aksaray Güzelyurt Selime Belediye Başkan Adayı
Selim Temelİyi Parti Aksaray Sultanhanı Belediye Başkan Adayı
Tuncay Özkaracaİyi Parti Aksaray Bağlıkaya Belediye Başkan Adayı
Tuncer Soyalİyi Parti Aksaray Helvadere Belediye Başkan Adayı
Mahmut Ersuİyi Parti Amasya Suluova Belediye Başkan Adayı
Mustafa Kenan Kablanİyi Parti Amasya Merzifon Belediye Başkan Adayı
Abdullah Sönmezİyi Parti Antalya Alanya Belediye Başkan Adayı
Halil Karaİyi Parti Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı
Sultan Çetinİyi Parti Antalya Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı
Yusuf Mecekİyi Parti Antalya Serik Belediye Başkan Adayı
Halil Arasİyi Parti Ardahan Göle Belediye Başkan Adayı
Mete Özdemirİyi Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı
İsmail Okİyi Parti Balıkesir Belediye Başkan Adayı
Farıs Önerİyi Parti Batman Balpınar Belediye Başkan Adayı
Hayrettin Turanİyi Parti Batman Gercüş Belediye Başkan Adayı
Nevzat Yenidoğanİyi Parti Batman Beşiri Belediye Başkan Adayı
Ramazan Toğuçİyi Parti Batman Hasankeyf Belediye Başkan Adayı
Yunus Özyılmazİyi Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı
Bekir Torunİyi Parti Bilecik Osmaneli Belediye Başkan Adayı
Halil Aydoğduİyi Parti Bilecik Söğüt Belediye Başkan Adayı
Necmiye Beğenİyi Parti Bilecik Pazaryeri Belediye Başkan Adayı
Enver Erkaygusuzİyi Parti Bolu Seben Belediye Başkan Adayı
Orhan Ünaldıİyi Parti Bolu Gerede Belediye Başkan Adayı
Yasin Bektaşİyi Parti Bolu Karacasu Belediye Başkan Adayı
Recep Erganİyi Parti Burdur Altınyayla Belediye Başkan Adayı
Ali Işıkİyi Parti Bursa Keles Belediye Başkan Adayı
Ünal Çetinİyi Parti Çanakkale Gökçeada Belediye Başkan Adayı
Arif Soysalİyi Parti Çankırı Korgun Belediye Başkan Adayı
Hakkı Yalçınİyi Parti Çankırı Ilgaz Belediye Başkan Adayı
Kerim Karakoçİyi Parti Çankırı Bayramören Belediye Başkan Adayı
Raif Oktayİyi Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı
Abdulkadir Şahinerİyi Parti Çorum Sungurlu Belediye Başkan Adayı
Bilgi Terlemezoğluİyi Parti Çorum Dodurga Belediye Başkan Adayı
Bülent Bora Baltacıİyi Parti Çorum Mecitözü Belediye Başkan Adayı
Kemal Zincirliİyi Parti Çorum Kargı Belediye Başkan Adayı
Muhsin Kocasaraçİyi Parti Çorum İskilip Belediye Başkan Adayı
Orhan Torunİyi Parti Çorum Uğurludağ Belediye Başkan Adayı
Özhan Uysalerİyi Parti Çorum Osmancık Belediye Başkan Adayı
Serdar Coşkunİyi Parti Çorum Alaca Belediye Başkan Adayı
Alaettin Tagayİyi Parti Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı
Ender Yılmazİyi Parti Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı
Erdil Cengizİyi Parti Denizli Çardak Belediye Başkan Adayı
İsmet Şenerİyi Parti Denizli Beyağaç Belediye Başkan Adayı
Kadir Tatıkİyi Parti Denizli Tavas Belediye Başkan Adayı
Mehmet Öztürkİyi Parti Denizli Çal Belediye Başkan Adayı
Mehmet Yağcıİyi Parti Denizli Baklan Belediye Başkan Adayı
Ümit Bahtiyarİyi Parti Denizli Belediye Başkan Adayı
Haydar Akınİyi Parti Düzce Akçakoca Belediye Başkan Adayı
Mert Fatih Kesginİyi Parti Düzce Kaynaşlı Belediye Başkan Adayı
Mustafa Öztürkİyi Parti Düzce Çilimli Belediye Başkan Adayı
Ömer Küçükİyi Parti Düzce Belediye Başkan Adayı
Güven Çamurİyi Parti Edirne Meriç Belediye Başkan Adayı
Mustafa Sünnetçiİyi Parti Edirne Enez Belediye Başkan Adayı
Ali Şekerdağİyi Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı
Mehmet Ayıkİyi Parti Elazığ Arıcak Erimli Belediye Başkan Adayı
Musa Orhanİyi Parti Elazığ Maden Belediye Başkan Adayı
Yılmaz Serttaşİyi Parti Elazığ Ağın Belediye Başkan Adayı
Birol Bahadırİyi Parti Erzincan Çayırlı Belediye Başkan Adayı
Güngör Kutluİyi Parti Erzincan Refahiye Belediye Başkan Adayı
Zakir Taştanİyi Parti Erzincan Tercan Çadırkaya Belediye Başkan Adayı
Eray Akpınarİyi Parti Erzurum Narman Belediye Başkan Adayı
Mahmut Uykusuzİyi Parti Erzurum Belediye Başkan Adayı
Muhammed Çelikİyi Parti Erzurum Pazaryolu Belediye Başkan Adayı
Şule Ülkü Özgülİyi Parti Erzurum Olur Belediye Başkan Adayı
Bekir Öztekinİyi Parti Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan Adayı
Ejder Demirİyi Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayı
Orhan Yılmazİyi Parti Gaziantep Nurdağı Belediye Başkan Adayı
İbrahim Önalİyi Parti Giresun Espiye Belediye Başkan Adayı
İsmail Tarıİyi Parti Giresun Doğankent Belediye Başkan Adayı
Metin Turgutİyi Parti Giresun Yağlıdere Belediye Başkan Adayı
Mustafa Aksuİyi Parti Giresun Duroğlu Belediye Başkan Adayı
Oktay Alpİyi Parti Giresun Şebinkarahisar Belediye Başkan Adayı
Mustafa Canlıİyi Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı
Aziz Sevikİyi Parti Hakkari Şemdinli Derecik Belediye Başkan Adayı
Cengiz Büyüksuİyi Parti Hakkari Yüksekova Esendere Belediye Başkan Adayı
Sıtar Erdenİyi Parti Hakkari Şemdinli Belediye Başkan Adayı
Turan Doğanİyi Parti Hakkari Çukurca Belediye Başkan Adayı
Mehmet Tuncayİyi Parti Hatay Altınözü Belediye Başkan Adayı
Arif Demirkayaİyi Parti Isparta Sütçüler Belediye Başkan Adayı
Durmuş Ali Işıldakİyi Parti Isparta Şarkikaraağaç Çarıksaraylar Belediye Başkan Adayı
Gökmen Gökmenoğluİyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı
Mustafa Özmenİyi Parti Isparta Gelendost Belediye Başkan Adayı
Nurullah Cabaoğluİyi Parti Isparta Senirkent Belediye Başkan Adayı
Affan Keçeciİyi Parti İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan Adayı
Emre Kınayİyi Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı
Mehmet Aslanİyi Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı
Mustafa Yılmazİyi Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı
Ahmet Kocaİyi Parti Karaman Başyayla Belediye Başkan Adayı
Zühtü Bahadır Bayraçİyi Parti Karaman Belediye Başkan Adayı
Nazım İrfan Tanrıkuluİyi Parti Kars Selim Belediye Başkan Adayı
Settar Kayaİyi Parti Kars Belediye Başkan Adayı
Talip Sönmezİyi Parti Kars Arpaçay Belediye Başkan Adayı
Bayram Sarımeşeİyi Parti Kastamonu Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı
Hüseyin Özmenİyi Parti Kastamonu Taşköprü Belediye Başkan Adayı
Kamil Aydınlıİyi Parti Kastamonu Küre Belediye Başkan Adayı
Levent Dikmenİyi Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı
Mesut Mangaloğluİyi Parti Kastamonu Ağlı Belediye Başkan Adayı
Mustafa Güvençİyi Parti Kastamonu Tosya Belediye Başkan Adayı
Abdullah Yılmazİyi Parti Kayseri Yahyalı Belediye Başkan Adayı
Ali Ağcaİyi Parti Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı
Cuma Sağlamİyi Parti Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı
Osman Haymanaİyi Parti Kayseri Talas Belediye Başkan Adayı
İsmail Dursun Kuzucuİyi Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan Adayı
Mahir Yılmazİyi Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı
Necati Alsancakİyi Parti Kırıkkale Keskin Belediye Başkan Adayı
Serkan Kocaoğluİyi Parti Kırıkkale Delice Belediye Başkan Adayı
Vedat Alakuşİyi Parti Kırıkkale Hacılar Belediye Başkan Adayı
Çiller Çetinerİyi Parti Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Belediye Başkan Adayı
Harun Kıyarİyi Parti Kırklareli Vize Belediye Başkan Adayı
Hüseyin Çalıkİyi Parti Kırklareli Pınarhisar Belediye Başkan Adayı
Mehmet Kapılıİyi Parti Kırklareli Pınarhisar Belediye Başkan Adayı
Mustafa Kalecikİyi Parti Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı
Naki Karakuşİyi Parti Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz Belediye Başkan Adayı
Nihat Evirgenİyi Parti Kırklareli İnece Belediye Başkan Adayı
Ragıp Berkİyi Parti Kırklareli Babaeski Belediye Başkan Adayı
Ahmet Nalçacıoğluİyi Parti Kilis Belediye Başkan Adayı
Burcu Çetinkayaİyi Parti Kocaeli Gebze Belediye Başkan Adayı
Ercüment Şahinİyi Parti Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayı
Nurcan Acaroğlu Göktaşİyi Parti Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı
Rıza Güven Ustaİyi Parti Kocaeli Başiskele Belediye Başkan Adayı
Salih Recep Şirinİyi Parti Kocaeli Körfez Belediye Başkan Adayı
Serdar Kamanİyi Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı
Abdullah Koçİyi Parti Konya Doğanhisar Belediye Başkan Adayı
Cumali Arıcanİyi Parti Konya Beyşehir Belediye Başkan Adayı
Halim Yıldırımİyi Parti Konya Yunak Belediye Başkan Adayı
Kemal Esenkayaİyi Parti Konya Bozkır Belediye Başkan Adayı
Muammer Urhanİyi Parti Konya Seydişehir Belediye Başkan Adayı
Murat Karaİyi Parti Konya Güneysınır Belediye Başkan Adayı
Oğuz Şimşekİyi Parti Konya Belediye Başkan Adayı
Rafet Gülşenİyi Parti Konya Çumra Belediye Başkan Adayı
Yaşar Yamanİyi Parti Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı
Erdoğan Diricanİyi Parti Kütahya Gediz Belediye Başkan Adayı
İbrahim Yılmazİyi Parti Kütahya Pazarlar Belediye Başkan Adayı
Mehmet Asiltürkİyi Parti Kütahya Gediz Gökler Belediye Başkan Adayı
Menderes Aydınİyi Parti Kütahya Altıntaş Belediye Başkan Adayı
Metin Karakuyuİyi Parti Kütahya Simav Belediye Başkan Adayı
Şerif Yılmazİyi Parti Kütahya Domaniç Belediye Başkan Adayı
Cem Parlakİyi Parti Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı
Hasan Seyfettin Ateşİyi Parti Malatya Darende Belediye Başkan Adayı
Murat Tanrıverdiİyi Parti Malatya Pütürge Belediye Başkan Adayı
Rahmi Kurnazİyi Parti Malatya Doğanşehir Belediye Başkan Adayı
Orkun Şıktaşlıİyi Parti Manisa Belediye Başkan Adayı
Hasip Erolİyi Parti Mardin Mazıdağı Belediye Başkan Adayı
Rıdvan Özoğurluİyi Parti Mardin Ömerli Belediye Başkan Adayı
Ahmet Sarıİyi Parti Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı
Hasan Ahiİyi Parti Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı
Mert Canerİyi Parti Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı
Bekir Tavasİyi Parti Muğla Ula Belediye Başkan Adayı
Eşref Şenİyi Parti Muğla Seydikemer Belediye Başkan Adayı
Nagehan Bulutİyi Parti Muğla Fethiye Belediye Başkan Adayı
Caner Demirİyi Parti Nevşehir Kozaklı Belediye Başkan Adayı
Mehmet Özkanİyi Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı
Mehmet Türkeİyi Parti Nevşehir Uçhisar Belediye Başkan Adayı
Sadullah Biçerİyi Parti Nevşehir Acıgöl Belediye Başkan Adayı
Vahdi Arısoyİyi Parti Nevşehir Gülşehir Belediye Başkan Adayı
Mümin İnanİyi Parti Niğde Belediye Başkan Adayı
Adem Gedişİyi Parti Ordu Korgan Belediye Başkan Adayı
Ahmet Özcanİyi Parti Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı
Berkay Torunoğluİyi Parti Ordu Ünye Belediye Başkan Adayı
Kemal Özerİyi Parti Ordu Kabataş Belediye Başkan Adayı
Davut Çuhadarİyi Parti Osmaniye Belediye Başkan Adayı
Eyüp Sağlamİyi Parti Rize Kalkandere Belediye Başkan Adayı
Mehmet Akif Alperenİyi Parti Rize Muradiye Belediye Başkan Adayı
Meliha Çomoğluİyi Parti Rize Çayeli Belediye Başkan Adayı
Pambuli Tüfenkİyi Parti Rize İkizdere Belediye Başkan Adayı
Pınar Ömeroğluİyi Parti Rize Kalkandere Belediye Başkan Adayı
Salarha Gönül Erİyi Parti Rize Belediye Başkan Adayı
Sefer Özerİyi Parti Rize Güneysu Belediye Başkan Adayı
Tayfun Tanİyi Parti Rize Pazar Belediye Başkan Adayı
Yakup Özkanİyi Parti Rize Belediye Başkan Adayı
Cihan Kolipİyi Parti Sakarya Belediye Başkan Adayı
Atıf Yiğitİyi Parti Samsun Canik Belediye Başkan Adayı
Rızvan Aksoyİyi Parti Samsun Bafra Belediye Başkan Adayı
Ahmet Özgürİyi Parti Siirt Belediye Başkan Adayı
İsmail Bilenİyi Parti Siirt Pervari Belediye Başkan Adayı
Lokman Dilekİyi Parti Siirt Kurtalan Belediye Başkan Adayı
Metin Söyüncüİyi Parti Siirt Baykan Belediye Başkan Adayı
Yusuf İncecikİyi Parti Siirt Şirvan Belediye Başkan Adayı
Cemal Yıldızİyi Parti Sinop Gerze Belediye Başkan Adayı
Hamit Aslanalpİyi Parti Şanlıurfa Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı
Mahmut Yamanİyi Parti Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkan Adayı
Mehmet Kayaİyi Parti Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan Adayı
Murat Demirkanİyi Parti Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkan Adayı
Ömer Ayİyi Parti Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkan Adayı
Yunus Çobanİyi Parti Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan Adayı
Ali Özenİyi Parti Tekirdağ Saray Belediye Başkan Adayı
Erkan Düzenliİyi Parti Tekirdağ Çorlu Belediye Başkan Adayı
Zülküf İşlerİyi Parti Tekirdağ Muratlı Belediye Başkan Adayı
Hüsamettin Mert Fırtınaİyi Parti Tokat Pazar Belediye Başkan Adayı
Hüseyin Yarıcıİyi Parti Tokat Belediye Başkan Adayı
İlhan Arslanİyi Parti Tokat Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı
Mehmet Sıldıroğluİyi Parti Tokat Almus Belediye Başkan Adayı
Serkan Karataşİyi Parti Tokat Artova Belediye Başkan Adayı
Uğur Güneyİyi Parti Tokat Başçiftlik Belediye Başkan Adayı
Zekeriya Çankayaİyi Parti Tokat Turhal Şenyurt Belediye Başkan Adayı
Atakan Aksoyİyi Parti Trabzon Belediye Başkan Adayı
Hanife Biliciİyi Parti Trabzon Çaykara Belediye Başkan Adayı
Hanife Birinciİyi Parti Trabzon Çaykara Belediye Başkan Adayı
Aydın Egeliİyi Parti Tunceli Mazgirt Belediye Başkan Adayı
Muhammet Gürİyi Parti Uşak Belediye Başkan Adayı
Ramazan Soydemirİyi Parti Uşak Sivaslı Belediye Başkan Adayı
Abdullah Akbaşİyi Parti Van İpekyolu Belediye Başkan Adayı
Cevdet Görünüşİyi Parti Van Bahçesaray Belediye Başkan Adayı
Çetin Melatİyi Parti Van Gürpınar Belediye Başkan Adayı
Ejder Koçİyi Parti Van Tuşba Belediye Başkan Adayı
Harun Bayrakİyi Parti Van Çaldıran Belediye Başkan Adayı
Metin Çelikİyi Parti Van Muradiye Belediye Başkan Adayı
Nedim Polatİyi Parti Van Edremit Belediye Başkan Adayı
Selahattin Nergisİyi Parti Van Gevaş Belediye Başkan Adayı
Serkan Saygınİyi Parti Van Belediye Başkan Adayı
Şermin Bozkurtİyi Parti Van Başkale Belediye Başkan Adayı
Eyüp Kucurİyi Parti Yalova Çınarcık Esenköy Belediye Başkan Adayı
Gökhan Karabıyıkİyi Parti Yalova Kadıköy Belediye Başkan Adayı
İbrahim Taşİyi Parti Yalova Altınova Subaşı Belediye Başkan Adayı
Muratcan Çetinİyi Parti Yalova Çınarcık Teşvikiye Belediye Başkan Adayı
Sibel Gençtürkİyi Parti Yalova Altınova Tavşanlı Belediye Başkan Adayı
Burak Akılİyi Parti Yozgat Kadışehri Belediye Başkan Adayı
Duran Özkanİyi Parti Yozgat Çekerek Belediye Başkan Adayı
Emre Topalİyi Parti Yozgat Kadışehri Halıköy Belediye Başkan Adayı
Fırat Yıldızİyi Parti Yozgat Saraykent Dedefakılı Belediye Başkan Adayı
Furkan Uçanİyi Parti Yozgat Sorgun Araplı Belediye Başkan Adayı
Kadir Önderİyi Parti Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Belediye Başkan Adayı
Mehmet Can Kılınçİyi Parti Yozgat Çayıralan Konuklar Belediye Başkan Adayı
Melike Taşdelenİyi Parti Yozgat Sorgun Yeniyer Belediye Başkan Adayı
Mücahit Arslanİyi Parti Yozgat Boğazlıyan Yamaçlı Belediye Başkan Adayı
Nazım Altunİyi Parti Yozgat Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı
Osman Çiftçielİyi Parti Yozgat Saraykent Belediye Başkan Adayı
Ozan Kaan Işıkİyi Parti Yozgat Saraykent Belediye Başkan Adayı
Ömürcan Cociİyi Parti Yozgat Çekerek Özükavak Belediye Başkan Adayı
Selen Gülİyi Parti Yozgat Aydıncık Baydiğin Belediye Başkan Adayı
Soner Yalçınİyi Parti Yozgat Yenifakılı Belediye Başkan Adayı
Ali Kayaİyi Parti Zonguldak Ereğli Belediye Başkan Adayı
Engin Zamanİyi Parti Zonguldak Elvanpazarcık Belediye Başkan Adayı
Nusret Yakıcıİyi Parti Zonguldak Çaycuma Belediye Başkan Adayı
Ruşen Çimenİyi Parti Zonguldak Kilimli Çatalağzı Belediye Başkan Adayı
Şaban Kırİyi Parti Zonguldak Devrek Çaydeğirmeni Belediye Başkan Adayı
Yılmaz Hızarcıİyi Parti Zonguldak Kilimli Gelik Belediye Başkan Adayı
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Son güncelleme: android-time 15:31 12.03.2019
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