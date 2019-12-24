Linç değil izdihammış! İşte Kılıçdaroğlu’na linç girişimine istenen cezalar…

Çubuk Başsavcılığı tarafından hazırlanan 64 sayfalık iddianamede, şehit Er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan 2019'daki cenaze törenine 12 bin kişinin katıldığı, Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelmesinin ardından bazı vatandaşlar tarafından yuhalanarak protesto edilmeye başlandığı anlatıldı.

İTİŞMEYE DÖNÜŞMÜŞ

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun top arabasına doğru yürümeye başlamasının ardından, protestoların itişmelere neden olduğu öne sürüldü.

CHP liderinin kalabalığın arasında kaldığı, çıkan arbedede şüpheli Osman Sarıgün'ün Kılıçaroğlu'nun yüzüne yumruk attığının kaydedildiği iddianamede izdiham nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun, Ankara İl Jandarma Komutanı nezaretinde Rahim Doruk'un evine alındığı belirtildi.

İddianamede şüphelilerden birinin “Yakın o evi” diye bağırdığı da kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun “önceden herhangi bir resmi bilgi vermediği ve son anda cenaze merasimine katıldığı” savunuldu.

İddianamede, Kılıçdaroğlu'na yönelik bir saldırı yapılacağı yönünde herhangi bir istihbari bilginin Jandarma, Emniyet ve MİT birimlerinden alınmadığı ifade edildi.

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Yıldırım Kaya, Murat Emir, Deniz Demir, Barış Bozkurt, Kenan Nuhut ve Cahit Yetişir ile Cumhuriyet Halk Partisi, müşteki, Aytuğ Kaan Gök ve Remzi Kaygusuz da mağdurlar arasında yer aldı.

İddianamede, Ayhan Bedava, Ayhan Onbaşı, Ayşe Ortapınar, Ayşe Resimci, Büşra Kırık, Cahit Köse, Cihan Karahisar, Elif Gölyeri, Engin Horat, Engin Üce, Eray Kuş, Fahrettin Abacı, Gurbet Sarıyer, Güngör Aşık, Halis Daştan, İrfan Topal, Koray Demirel, Mehmet Küçük, Metin Aslan, Mustafa Amir, Mustafa Baş, Mutlu Bedava, Niyazi Altuntaş, Oğuz Şimşek, Osman Sarıgün, Salih Ateşyürekli, Salih Azder, Salih Çataltepe, Sami Şekerci, Sevim Gölyeri, Vahit Delibaş, Yakup Karakoç, Yakup Karakoç (Yunus oğlu), Yunus Cansız, Yunus Karakoç ve Yusuf Bedava şüpheli olarak gösterildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün “kamu görevlisini kasten yaralamak” ve “kamu görevlisine alenen hakaret” suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapsi istendi.

“YUMRUĞUM DENK GELDİ

İddianamede, sanıkların beyanlarına da yer verildi. Şehit Er Yener Kırıkçı’nın uzaktan akrabası olduğunu belirten Osman Sarıgün, şehadet haberini aldıktan sonra cenaze törenine katılmak için Kırıkkale’den Çubuk’a geldiğini söyledi. Biraz geciktiği için cenaze namazının sonlarına yetişebildiğini aktaran Sarıgün, kendisinin su deposunun üzerine çıkarak telefonuyla görüntü aldığını, bu sırada top arabasının arkasından gelen bürokratların bulunduğu bölümde arbede meydana geldiğini ve Kılıçdaroğlu’nun yuhalanmaya başlandığını anlattı.

Kendisinin de Kılıçdaroğlu’nu yuhaladığını, yanında bulunan bir arkadaşının uyarısı üzerine bu eyleminden vazgeçtiğini bildiren Sarıgün, “Daha önceki açıklamalarında PKK ve PYD terör örgütlerinin terör örgütü olmadıklarını söylemesinden dolayı Kılıçdaroğlu’na yönelik hiddetli bir ruh halinde olduğu”nu beyan etti.

Bir süre sonra kendisinin de top arabasının bulunduğu bölgeye indiğini anlatan Sarıgün, arkadan kalabalık bir grubun gelmesi üzerine, bölgenin sıkışmaya başladığını, Kılıçdaroğlu’nun koruması olduğunu düşündüğü uzun boylu birisinin kendisini omzundan iteklediğini, arkasından birinin “Adam sana vuruyor, sen ne duruyorsun.” dediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu’nun korumalarından birinin omzuna vurması üzerine gayri ihtiyari yumruğunu savurduğunu iddia eden Sarıgün, yumruğun Kılıçdaroğlu’na denk geldiğini, olay sırasında Kemal Kılıçdaroğlu’nu tam olarak görmediğini ve bu arada kendisinin de tartaklanarak alandan uzaklaştırıldığını belirtti.

Olaydan sonra defin işlemleri için mezarlığa yöneldiğini anlatan Sarıgün, Kılıçdaroğlu’na herhangi bir şekilde küfür veya hakarette bulunmadığını, taş, sopa veya herhangi bir silah da kullanmadığını iddia etti.

Devlet büyüklerine saygılı bir insan olduğunu söyleyen Sarıgün, Kılıçdaroğlu’nun cenazeye katılacağını dahi bilmediğini, bu yönde kimse ile bir görüşme gerçekleştirmediğini ve yaşanan olaydan ötürü pişman olduğunu savundu.

İddianamede, Sarıgün’ün emniyetteki ilk ifadesinde, “Kılıçdaroğlu’nu karşımda görünce sinirlerime hakim olamayarak bir kez yumruk attım.” sözlerini kullandığı hatırlatılarak, “Kamera kayıt görüntüleri ve ifadeler birlikte değerlendirildiğinde suçtan kurtulmaya yönelik beyanına itibar olunmaması gerektiği ve üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmıştır.” değerlendirmesine yer verildi.