İşte ‘koruma’ böyle olur

Neredeyse her gün koruma kararına rağmen eşi, babası yada sevgilisi tarafından katledilen yada şiddete maruz kalan bir kadın haberiyle karşılaşıyoruz. Akıllardaki soru ise; alınan kararlara rağmen bu durumdaki kadınların neden korunamadığı? İşte bu algıyı tersine çevirecek belki de örnek olacak bir haber bugün Kütahya’dan geldi.

Yenidoğan Mahallesi ikamet eden ve TIR şoförlüğü yapan A.T, eşi D.T’nin kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açarak koruma kararı aldırdı.

Bu kararın ardından D.T. de Kütahya Aile Mahkemesine müracaat ederek koruma kararı ile eşyalarını alma talebinde bulundu.

Mahkeme, “Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi” hükmünce

kadının evine girebileceği ve 3 ay ikamet edebileceği kararı verdi.

Bunun üzerine D.T, polis ekipleriyle Özen Sokak’taki eve geldi. İki katlı binanın alt katında oturan eşi A.T’nin yakınlarının kapıyı açmaması üzerine

itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin merdiveniyle binanın ikinci katına çıkan polis ekipleri, çilingir tarafından sökülen balkon kapısından eve girerek kapıları açtı.

Daha sonra geniş güvenlik önlemleri arasında eve giren D.T, eşyalarını alarak evden ayrıldı. Bu sırada, polis ekipleri ile A.T’nin avukatı arasında tartışma yaşandı. A.T’nin avukatlarının mahkeme kararına itiraz edeceği öğrenildi. (AA)