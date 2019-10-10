Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İşte Mehmetçik’le omuz omuza çarpışan SMO askerleri…

Mehmetçik'le birlikte teröristlere karşı savaşan Suriye Milli Ordusu askerleri önce namaz kıldı ardından konvoylar halinde Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.

15:58 -
Haberler Gündem
İşte Mehmetçik’le omuz omuza çarpışan SMO askerleri…

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürüyor.

FOTO:AA

Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu da (SMO) Mehmetçik’le birlikte teröristlere karşı mücadele ediyor.

FOTO:AA

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütlerine yönelik başlattığı harekat kapsamında, SMO unsurları Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden Fırat Nehri’nin doğusunda YPG/PKK’lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.

FOTO:AA

SMO askerlerinin operasyondan önce namaz kılıp dua ettikleri gözlendi.

(AA)

PKK Şanlıurfa Suriye Terör TSK Türkiye
Son güncelleme: 16:01 10.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more