İşte Mehmetçik’le omuz omuza çarpışan SMO askerleri…

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürüyor.
Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu da (SMO) Mehmetçik’le birlikte teröristlere karşı mücadele ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütlerine yönelik başlattığı harekat kapsamında, SMO unsurları Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinden Fırat Nehri’nin doğusunda YPG/PKK’lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.
SMO askerlerinin operasyondan önce namaz kılıp dua ettikleri gözlendi.
(AA)