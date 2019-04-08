İşte o geçersiz oylar

OY ZARFINDAN SÖZCÜ'NÜN HABERİ ÇIKTI

İstanbul'da ‘geçersiz oy' sayımı yapılan zarfların içinden ilginç mektup ve mesajlar çıkmaya başladı. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, geçersiz oy sayımında ortaya çıkan sıra dışı bir zarfı açıkladı. Yarkadaş'ın, “İşte geçersiz oy” diye açıkladığı zarfın içinden, SÖZCÜ'de yer alan “Kabineye maaş piyangosu vurdu” haberinin kupürü ve hükümete eleştiri mektubu çıktı.

3600 EK GÖSTERGE POLİSİN HAKKI

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, geçersiz oyların sayımı sürürken karşılaştığı bir örneği açıkladı. İstanbul'da bir AKP seçmeni oyunu Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a verdikten sonra üzerine 3600 ek gösterge talebini içeren not bırakarak oyunu geçersiz hale getirdi.

EYT MAĞDURU CEZAYI SANDIK BAŞINDA KESTİ

İstanbul'da geçersiz oyların sayımı sırasında ortaya çıkan bir oy pusulasında Cumhur İttifakı'nın adayı Yıldırım'ın altında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yazdığı görüldü. İktidar, seçim öncesinde sorunlarının çözülmesini isteyen EYT mağdurlarına kapıyı kapatmıştı.