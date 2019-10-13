İşte terör örgütünün gerçek yüzü! MSB paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter’deki hesabından, “İşte terör örgütünün gerçek yüzü! Fırat'ın Doğusunda PKK/PYD-YPG terör örgütünce kandırılarak örgüte katılan ve zorla eline silah verilen gençler Mehmetçiğin merhametine sığındı” notuyla bir video paylaştı.

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“PKK DOMUZLARIYLA SAVAŞAN GENÇLERE SESLENİYORUM”

Türk askerinin sınırı geçmesinin ardından teslim olduğunu belirten terörist, “Köyden Haseke’ye babamın tedavisi için gidiyorduk. Yolda önümüzü PKK terör örgütü mensupları kestiler. ‘Ya bize katılırsın ya da seninle akrabanı burada öldürürüz’ dediler. Beni zorla aralarına aldılar. Beni Resulayn’a götürüp silah ve mühimmat verdiler. Türk askeri sınıra girdiğinde kendimi Türk askerine teslim ettim. Teslim olduktan sonra Türk askeri bize çok iyi bir muamele uyguladı. Bizi yedirip içirdiler. PKK domuzlarıyla savaşan gençlere sesleniyorum. Gelsinler, Türk devletine, Türk askerine kendilerini teslim etsinler” ifadelerini kullandı.