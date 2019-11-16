İşte Uğur Dündar’ın karnesi!

Etkinliğe Vefalılar Derneği Başkanı Hakkı Baliç, Vefa Eğitim Vakfı Başkanı Yusuf Öztiryaki, okulun mezunları, öğretmenleri ve veliler katıldı.

Uğur Dündar kitaplarını imzalamaya saat 13:00'te başladı, aralıksız saat 17:30'a kadar sürdürdü.

Dündar burada da büyük ilgi gördü. Etkinliğe katılanlar kitaplarını imzalattı, Dündar'la fotoğraf çekildi.

Bütün kitaplarının gelirlerini Vefa Lisesi öğrencilerine burs sağlanması için bağışlayan Dündar'ın, bugünkü etkinliğiyle okula yaklaşık 30 bin lira katkı sağladığı öğrenildi.

Dündar'a kitap görünümlü bir teşekkür plaketi sunuldu.

Ayrıca okuldan 1961 yılında mezun olan Uğur Dündar'a karnesi hediye edildi. Mezuniyet karnesini görünce duygusal anlar yaşayan Dündar, “Pekiyiyi üç puanla kaçırmışım” dedi.