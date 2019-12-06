İşte yeni Türkçe internet terimlerimiz: Retweet= sektirme, Cyber Bot= Siber Can

Türkiye Bilişim Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Dil Kurumu (TDK), İstanbul Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Okan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, dijital itibar, dijital medya, endüstri 4.0, toplum 5.0 ve siber güvenlik konularındaki yabancı terimlerin Türkçe karşılıkları konusunda alanlarında uzman akademisyen, dil bilimci ve iletişimciler bir araya geldi.

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YENİ TERİMLER MASAYA YATIRILDI

Farklı alanların güncel kavram sorunlarıyla ilgili tespitlerin ortaya konması ve yabancı dil kökenli terimler yerine kullanılabilecek Türkçe terim önerilerinin tartışılması amacıyla düzenlenen çalıştayda, yeni teknolojilerle Türkçe’ye giren terimler masaya yatırıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin çalıştayda, TDK olarak terimlerin Türkçeleştirilmesi hususundaki bu etkinliğe destek vermekten duydukları mutluluğu ifade etti.

“MİLLİ UNSURLARINI KAYBETMEDEN…”

Kurumun yeni terimlere ilişkin faaliyetlerine değinen Gülsevin, TDK’nın kuruluşundan bu yana çok sayıda terim sözlüğü hazırlayarak bunları genel ağda halkın hizmetine sunduğunu belirtti. Gülsevin, Türkçe’nin milli unsurlarını kaybetmeden yaygınlaştırılması, bilim dili, yazı dili ve edebi dil olarak gelişimi üzerine de bilgiler verdi.

Proje koordinatörlerinden İstanbul Okan Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi N. Hanzade Uralman da çalıştayın disiplinlerarası yöntemine dikkat çekerek, çalıştaya davet ettikleri katılımcıların da bu ihtiyaca inanarak büyük destek verdiklerini anlattı. Çalıştayın açılışından sonra 60’a yakın katılımcı, çalışma gruplarına ayrılan masalara geçerek ilgili oldukları alanlardaki tartışmaya açık terimleri tespit etmeye başladı. Her çalışma grubunda alanında uzman akademisyenler, sektör temsilcileri, dil bilimciler ile TDK uzmanları yer aldı.

TÜRKÇE KARŞILIKLARI

Toplam 100'den fazla terimin tartışılması gerektiği konusunda uzlaşılan çalıştayda, 40'a yakın çözüm önerisinde bulunuldu. Türkçe karşılıkları önerilen kelimelerden bazıları ise şöyle:

Re-Tweet (RT) = Sektirme

Binge Watch = Dizibitiren, Aralıksız İzlemek, Duraksız İzlemek

Diss Atmak = Cevap Yollamak

Stalker = Sanal Casusluk

Influencer = Deneyimleyici

Caps = Yazılı Resim, Resim Yorum

Cyber Bot = Siber Can

Teaser = Meraklandırıcı Video

Caption = Resim Altı