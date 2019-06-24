‘İstemezükçüler’ şimdi merak konusu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bazı çalışanlar Türkiye siyasi tarihinde bir ilke imza atarak seçim süreci devam ederken adaylardan biri aleyhine miting düzenledi. Ekrem İmamoğlu’nun seçim sloganı olarak kullandığı ‘israfa son vereceğiz’ ifadesini protesto etmek için bir araya gelen çalışanların okuduğu bildiride “İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile ‘israf' kavramına sıkıştırma ‘insafsızlığı' gösterenleri kınıyoruz” denildi. Grup adına açıklamayı ünlü trafik uzmanı İBB çalışanı Murat Kazanasmaz yaptı. İBB'nin basın bürosundan “İBB çalışanları çağrıda bulunacak” başlığı ile günler öncesinden duyurulan miting İBB tarafından canlı yayınlandı.

Bazı çalışanların katıldığı 12 Haziran’daki bu protestonun ardından İBB tarafından İstanbul’un dört bir yanına İmamoğlu’nun sözleri çarpıtılarak pankartlar asıldı. Ekrem İmamoğlu’nun tarihi bir farkla seçimi kazanıp ikinci kez İBB koltuğuna oturmasının ardından mitinge katılan o çalışanların ve bildiriyi okuyan Murat Kazanasmaz’ın nasıl bir tavır sergileyecekleri, istifa edip etmeyecekleri merak konusu oldu.

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