İşten atılan işçinin kızı konuştu: “Babam beni hastaneye nasıl götürecek?”

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin herhangi bir gerekçe göstermeden işten çıkarttığı 150 işçiden bir kısmı, seslerini duyurabilmek için belediye binası önünde 10. kez basın açıklaması yaptı. Yıllarca AKP teşkilatlarında gece gündüz çalıştıklarını ve parti programlarına da katıldıklarını belirten işçiler “Bize sahip çıkın” dedi.

Belediye önünde basın açıklaması yapan işçilerden Ercan Yılmaz, “Bize kendileri çıktı biz çıkarmadık, işçiler 4 5 tanedir şeklinde ithamda bulunuyorlar. Bizleri HAK-İŞ kanalıyla 1 ay boyunca oyaladılar. Tüm işten çıkartan belediyeler de bizim seçtiklerimiz bizi işten çıkardılar. Hiçbir suçlama olmadığı halde sadece değişim şart dediğimiz için işten çıkarıldık” diye konuştu.

“BABAM BENİ HASTANEYE NASIL GÖTÜRECEK?”

Yılmaz’ın kızı da babasına desteğe geldiğini belirterek, “Alın terleriyle akşama kadar çalışıp kazandıkları parayı ellerinden aldınız. Hiç düşündünüz mü ben hastalandığımda babam beni hastaneye nasıl götürecek? Haksız yere ellerinden aldığınız işlerini geri verin” dedi.

VALFSAN İŞÇİLERİ DE DESTEĞE GELDİ

İşten çıkarılan Üsküdar Belediyesi işçilerine desteğe gelen gelen Valfsan işçileri de, “Bizi de eleman fazlalığı bahanesiyle işten attılar. Mücadelemiz 40. gününde. Üsküdar Belediyesi'nden atılan işçilerle Ataşehir Belediyesi'nden atılan işçilerle dayanışma içerisindeyiz. Bizleri atan da patron belediyeden atan da patron. Bugüne kadar belirttiğimiz gibi birleşen işçiler yenilmezler diyoruz” ifadelerini kullandı.