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İşten çıkarıldı, silahı kapıp soluğu belediyede aldı!

Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki işine son verildiğini öne süren Osman B. (37), Park Bahçeler Daire Başkanlığı binası önüne gelerek, tabancayla havaya 4 el ateş etti. Çevrede paniğe neden olan Osman B., polis ekiplerince gözaltına alındı. 

12:40 -
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Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı’nda 5 yıldır çalışan Osman B., iddiaya göre, işten çıkarıldı. Bugün sabah saatlerinde daire başkanlığı binası önüne gelen Osman B., ruhsatsız tabancayla havaya 4 el ateş etti. Bu sırada çevredekiler, kısa süreli panik yaşarken, güvenlik görevlileri, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Osman B.’yi gözaltına aldı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten çıkarıldığını iddia eden Osman B., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA, (DHA)

Adana Haber Polis sosyal medya
Son güncelleme: 12:43 16.09.2019
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