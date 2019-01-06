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İşten çıkarılma korkusuyla intihara kalkıştı

Sivas’ta bir alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, işten çıkarılacağı korkusuyla terasa çıkarak intihara kalkıştı.

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İşten çıkarılma korkusuyla intihara kalkıştı
Sivas’ta bir alışveriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, işten çıkarılacağı korkusuyla terasa çıkarak intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.00 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir AVM’de meydana geldi.

İHA

İHA

İddiaya göre AVM’de temizlik görevlisi olarak çalışan Z.K. isimli kadın, işten çıkarılacağını öğrenince AVM’nin teras katına çıkarak aşağıya atlamak istediğini söyledi.

İHA

İHA

AVM içerisinde panik yaşanırken 112 acil çağrı merkezinden yardım istendi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sinir krizi geçiren kadın, güvenlik güçleri ve AVM yöneticileri tarafından güçlükle ikna edilerek binanın içerisine alındı. İHA

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Son güncelleme: android-time 00:1906.01.2019
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