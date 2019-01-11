İstismar çiftliğinin sahibine verilen hapis cezası kısmen onandı

İstinaf Mahkemesi, Ataşehir’de yurttan kaçan kız çocuklarını bir çiftlikte tuttuğu ve cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 23 yıl hapse çarptırılan ve “Ben onları kendi çocuklarımdan ayırmadım” diyen Abuzer S. hakkında verilen hapis cezasını kısmen onadı.

İstanbul Ataşehir'de, yurttan kaçan kız çocuklarını köpeklerle korunan bir çiftlikte tuttuğu ve kızlara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 62 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Abuzer S., “çocuğun cinsel istismarı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “şantaj” ve “ruhsatsız silah veya mermi bulundurma” suçlarından 23 yıl hapse çarptırıldı.

CEZA KISMEN ONANDI

Sanık avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanık Abuzer S. hakkında “çocuğun cinsel istismarı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “ruhsatsız silah veya mermi bulundurma” suçlarından yerel mahkeme tarafından verilen toplam 22 yıl hapis cezasını onadı.Ceza Dairesi, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirterek, bu suçlardan istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

‘ŞANTAJ'DAN BERAAT

Öte yandan sanık hakkında “şantaj” suçundan açılan davada eylemin “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunun unsurunu oluşturduğu belirtilerek, sanık hakkında yerel mahkeme tarafından bu suçtan verilen 1 yıl hapis cezasının “beraatine” şeklinde düzeltilmesine karar verdi.