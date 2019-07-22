‘İstismar ve Tecavüz’ temalı Hayal Vagonu büyük takdir topladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine desteğini Hayal Vagonu projesiyle sürdürdü. Bilgilendirme kartları hazırlayan Furya Derneği, önemli konulara dikkat çekmeyi amaçlıyor. Daha önce Kayseri'de down sendromlular, Türkçe'nin doğru kullanılması, hayvan hakları gibi konularda çalışmalar yürüten dernek, Eskişehir ve Kayseri'de eş zamanlı “İstismar ve Tecavüz” temalı kartlar asarak konu hakkında kamuoyu oluşturmayı amaçlıyor.

KADIN CİNAYETLERİ ÖNLENEBİLİR

Eskişehir'de, Otogar-SSK ve Otogar-Osmangazi tramvay hatlarında hizmet veren iki tramvaya asılan dikkat çekici ve bilgilendirici kartlar iki gün boyunca tramvaylarda kalacak. Sabah saatlerinde tramvaya binen vatandaşlar, uygulamadan son derece memnun kaldı.

KADIN CİNAYETLERİ ÖNLENEBİLİR

Tramvay tutamaklarına yerleştirilen kartlarda, “Kadın cinayetleri önlenebilir. Bir çocuğun çıkarmadığı ses olmak zorundasın!” gibi sloganlar ile tecavüz ve istismarı yaşayan kadınların hikayeleri yer alıyor.