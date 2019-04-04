İtiraz etti, 1 oy farkla muhtar seçildi

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Kadirli ilçesine bağlı Halitağlar köyünde muhtarlık için 3 aday yarıştı.

239 seçmeni bulunan köyde, 226 seçmen oy kullandı. Muhtar adaylarından Turan Bircan ile mevcut muhtar Ahmet Kurt´a sandıktan 101’er oy çıktı. Turan Bircan da Kadirli İlçe Seçim Kurulu’na itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu yaptığı inceleme sonunda Ahmet Kurt´un aldığı 1 oyun geçersiz olduğuna karar verdi. Turan Bircan, 101 oyla Halitağlar Mahalle Muhtarı oldu.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA)