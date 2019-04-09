MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına itirazları değerlendirdi. Bahçeli, “Her seçimde olduğu gibi rakamlar, sayım sırasındaki farklılıklar her siyasi partiye, her adaya göre itirazlar yapılmaktadır. Bu itirazlar demokratik bir haktır, yapılması gerekir” dedi. Bahçeli, İstanbul’da ise bir kargaşa yaşandığını söyledi.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Mahalli idareler seçimleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden sonra uygulanan ilk mahalli idareler seçimleridir. Geçmişte kazandığı öne artı olarak yeni sistemle uyumlu çalışabilecek, istikrar sağlamak konusunda önemleri artmıştır.

Seçimlerden sonra her seçimde olduğu gibi rakamlar, sayım sırasındaki farklar partilere ve adaya göre anlayış farklılığı ortaya koymak suretiyle itirazlar yapılmaktadır. Bu itirazlar demokratik bir haktır, yapılması gerekir.

Şu an için bazı yerlerde itirazlar cevap bulmakla beraber özellikle İstanbul’da bir kargaşa yaşanmaktadır. 29 bin oy farkı olduğu ortaya konmuştur. Bu farkı değiştirebilecek itirazlar üzerinde çalışma başlatılmıştır. Önemli değişiklikler kendini göstermiştir.

Böyle bir sürecin içindeyken işi kargaşaya, aceleciliğe, seçim sonrasında mazbatayı kim alırsa İstanbul’u sarsacak zemine kimse sürüklememelidir. Bütün bunlara rağmen hala seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar Türkiye’yi kargaşaya sürüklüyorsa Türkiye’yi huzursuzluğa itebilecek hatalardan kurtulmanın yolu demokrasi içerisinde aranmalıdır. Toplum vicdanında huzur bulmayacak şekilde sonuçlanırsa yeni bir seçim düşünülebilir.

Süreç devam ediyor yorum yok. İstanbul’da bir kargaşa yaşanmaktadır. İtirazların sonucu alınmalıdır karar neyse YSK vermelidir. Eğer seçim sonuçları toplum huzurunda sonuç bulmayacaksa, o vicdanı huzurlu kılabilecek bir seçim de düşünülebilir. Bunun süresi 60 gündür. 60 günden sonraki ilk pazar günü seçim yapılabilir. Gocunmaya gerek yok.

Seçim yenileme demokrasinin bir gereğidir. Kargaşa yerine sandığa bir kez daha gidip Türkiye’yi huzurlu kılmak daha akılcıdır diye düşünüyorum

Ayrıntılar geliyor…