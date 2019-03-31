İttifak yapmadılar kıl payı farkla kaybettiler

31 Mart yerel seçimlerine Millet İttifakı çatısı altında giren CHP ve İYİ Parti 22 büyükşehir ve 27 il belediyesinde ortak aday çıkarma kararı aldı. Anlaşmaya göre büyükşehirlerin 12’sinde CHP, 10’unda İYİ Parti, il belediyelerinin 16’sında CHP, 11’inde İYİ Partili adaylar yarıştı.

Üzerinde anlaşma yapılmayan 32 ilde ise iki parti kendi seçim stratejilerini uyguladı. Ancak üzerinde anlaşma sağlanamayan ve iki partinin de ayrı ayrı aday çıkardığı illerin bazıları ya kıl payı kaçırıldı yada seçim yarışı kafa kafaya ilerliyor.

Hem İYİ Parti’nin hem de CHP’nin aday çıkardığı Uşak’ta yüze 96.84 açılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre; AKP adayı Mehmet Çakın oyların 38,97’sini alarak seçim yarışını önde tamamladı. Buna karşın İYİ Parti’nin Muhammet Gür 37.59, CHP’nin adayı Asım Kalelioğlu ise 10.44 oranında oy aldı. Sonuçlara bakıldığında iki partinin ittifak yapması halinde kazanabilecekleri Uşak’ta seçim yarışı kıl payı farkla kaybedildi.

Benzer bir örnekte Mersin için verilebilir. İki partinin üzerinde anlaşma sağlamadığı büykşehirlerden biri olan Mersin’de İYİ Parti YSK kararıyla Burhanettin Kocamazı aday gösterememiş onun yerine Demokrat Parti (DP) çatısı altında Ayfer Yılmaz aday göstermişti. Yarışın kafa kafaya gittiği Mersin’de CHP’nin adayı Vahap Seçer yüzde 43.20 ile önde giderken, MHP adayı Hamit Tuna yüzde 41.15 ile hemen arkasından geliyor. İYİ Parti’nin DP’den aday gösterdiği Ayfer Yılmaz ise yüzde 11.68 ile üçüncü sırda kaldı.