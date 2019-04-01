İttifaklarda kim kazandı?

31 Mart 2019 yerel seçimlerine ittifak olarak giren AKP-MHP (Cumhur İttifakı) ile CHP-İYİ Parti (Millet İttifakı) arasındaki yarış sandıkların açıldığı andan son ana kadar kıran kırana geçti. İstanbul hariç neredeyse diğer tüm illerin kesin olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı ‘ittifaklar yarışını’ önde tamamladı.

İşte ittifaklarda son durum:

İstanbul sonuçları kesinleşmeden;

Cumhur İttifakı: Kazanılan il 50, ilçe 682 ve alınan oy ise 23.751.962

Millet İttifakı: Kazanılan il 20, ilçe 210 ve alınan oy ise 17.253.675