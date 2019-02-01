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İYİ Parti 112 belediye başkan adayını daha açıkladı!

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları devam ediyor. İYİ Parti bugün 112 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Sozcu.com.tr
17:54 -
Haberler Gündem
İYİ Parti 112 belediye başkan adayını daha açıkladı!

İYİ Parti, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim için 112 belediye başkanı adayı daha açıkladı. Açıklananlar arasında 1 büyükşehir ve 3 de il adayı bulunuyor.

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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hayati Tekin olurken  Adıyaman'da Abdülkadir Kırmızı, Kütahya'da Aynur Sezer, Yozgat'ta ise Metin Özışık aday gösterildi.

İşte İYİ Parti’nin yayımladığı o liste;

 

 İLİLÇEBELDEADAY
1SAMSUNBÜYÜKŞEHİR HAYATİ TEKİN
2ADIYAMANMERKEZ ABDÜLKADİR KIRMIZI
3KÜTAHYAMERKEZ AYNUR SEZER
4YOZGATMERKEZ METİN ÖZIŞIK
5ADANAALADAĞ HALİL ŞAHAN
6ADANAFEKE ÖZDOĞAN ATASEVER
7ADIYAMANÇELİKHANPINARBAŞIŞEYHO DÜZ
8ADIYAMANBESNİKÖSECELİKENAN BULUT
9AFYONKARAHİSARİHSANİYEKAZLIGÖLMUSTAFA ÇAKIR
10AĞRIDİYADİN RIZA KARAKUŞ
11AĞRIELEŞKİRT ADEM KILIÇ
12AĞRITUTAK SÜLEYMAN ÇETİN
13AĞRIPATNOS  HAMDULLAH DENİZHAN
14AĞRIPATNOSDEDELİEKREM GEÇEN
15AKSARAYMERKEZTOPRAKKALEİSMAİL KORKMAZ
16AKSARAYGÜLAĞAÇSARATLIADNAN TAN
17ANKARAAKYURT SELAMİ ÜNAL
18ANKARAALTINDAĞ HASAN YALÇINTAŞ
19ANKARABALA NECATİ DELİ
20ANKARABEYPAZARI  VEYSEL AYIK
21ANKARAÇAMLIDERE VEFA PEÇENEK
22ANKARAKEÇİÖREN GÜÇLÜ ŞENEL
23ANKARAPURSAKLAR HÜSEYİN BURGAZ
24ANKARAŞEREFLİKOÇHİSAR ERCAN ERTÜRK ALICI
25ANKARASİNCAN  MEHMET ARSLAN
26AYDINİNCİRLİOVA İSMAİL KULE
27AYDINKUYUCAK KEMAL EMİR
28BALIKESİRBİGADİÇ DAVUT UZUNER
29BALIKESİRDURSUNBEY MEHMET YARMA
30BALIKESİRİVRİNDİ AYDIN CİHAN
31BALIKESİRKEPSUT ÖZGÜL YİĞİT
32BALIKESİRSAVAŞTEPE OSMAN ALACA
33BARTIN KURUCAŞİLE MEHMET AKSU
34BAYBURTDEMİRÖZÜ NECATİ FİDAN
35BURSAORHANGAZİ İSMAİL YILMAZ
36BURSAORHANELİ İSMAİL ASA
37BURSAİNEGÖL HAKAN ÖZDEMİR
38BURSABÜYÜKORHAN KAMİL MEHMET ACAROĞLU
39BURSAYENİŞEHİR ERCAN ÖZEL
40BURSAMUSTAFA KEMALPAŞA ŞÜKRÜ ERDEM
41ÇANAKKALEAYVACIK NURİ BEKTAŞ
42ÇANAKKALEÇAN FAZIL SAYIN
43ÇANAKKALEECEABAT SAİM ZİLELİ
44ÇANAKKALEEZİNE ZÜHTÜ ŞANSAL ERDİL
45ÇORUMDODURGA BEKİR AKMAN
46ÇORUMOSMANCIK MAHMUT ÖZHAN ARSLAN
47DÜZCEBOĞAZİÇİ SELMAN DİNLER
48DÜZCEBEYKOY OSMAN ŞAFAK
49EDİRNEİPSALA ABDULLAH ÜNSAL
50EDİRNEMERİÇSUBAŞIBEKİR KILIÇ
51EDİRNEMERİÇKÜPLÜRAİF TAŞKIN
52ELAZIĞMERKEZYAZIKONAKFİKRET SERTKAYA
53ERZİNCANÜZÜMLÜ FAHRİ ŞİMŞEK
54ERZURUMAŞKALE FEVZİ GÜRBÜZ
55ERZURUMHINIS NASIR AYDIN
56ERZURUMKÖPRÜKÖYÜ HAKKI YAĞANOĞLU
57ERZURUMOLUR SUNAY ÖZDEMİR
58ERZURUMŞENKAYA SERHAT CAN EŞ
59ERZURUMTEKMAN HAKAN ÇÜRÜK
60ERZURUMTORTUM İKRAM KORKMAZ
61ESKİŞEHİRSİVRİHİSAR HÜSEYİN CANTAŞ
62GİRESUNBULANCAKAYDINDEREHAYDAR KARAKILIÇ
63GÜMÜŞHANEKELKİTÖBEKTAŞMURAT ACAR
64HAKKARİYÜKSEKOVAESENDERECENGİZ BÜYÜKSU
65IĞDIRKARAKOYUNLU CEMAL ÇALIŞKAN
66ISPARTAKEÇİBORLU İSMAİL DEMİR
67ISPARTAŞARKİKARAAĞAÇ NİYAZİ CİRİT
68KARABÜKSAFRANBOLU MUSTAFA ÖZATA
69KARAMANERMENEK ATİLLA ZORLU
70KARSAKKAYA BÜLENT AKTAŞ
71KAYSERİÖZVATAN MEHMET BİNGÖL
72KİLİSMUSABEYLİ HALİL ÇETİN
73KONYAALTINTEKİN SIRRI ÖZDEMİR
74KONYABEYŞEHİR NURİ BÜLBÜL
75KONYADEREBUCAK YUSUF UYAR
76KONYAMERAM MEHMET İLKER YİGİT
77KÜTAHYAALTINTAŞ MENDERES AYDIN
78KÜTAHYADOMANİÇ ŞERİF YILMAZ
79KÜTAHYAEMET MUSTAFA UÇAK
80KÜTAHYAHİSARCIK AHMET BÜLBÜL
81KÜTAHYASİMAVGÜNEYALAATTİN ÖZTAŞ
82MALATYAKALE ADİL GEYİK
83MERSİNTARSUS ESİN ERKOÇ
84MUĞLAMENTEŞE AYÇİN EVGEÇ DALGIÇ
85MUŞMERKEZKONUKBEKLERMETİN ARGUN
86MUŞMERKEZYEŞİLOVAİLHAMİ ÇİFTÇİ
87MUŞMERKEZSERİNOVAADEM DEMİR
88MUŞMERKEZKIRKÖYNAHİT BİZMEN
89MUŞBULANIK FARUK ÇEBİ
90MUŞHASKÖYDÜZKIŞLATURAN ÖZBEK
91MUŞBULANIKSARIPINARBAYRAM AKDENİZ
92MUŞBULANIKYONCALIGIYASETTİN KAYA
93NEVŞEHİRKALABA İZZET TAŞTAN
94OSMANİYETOPRAKKALETÜYSÜZOSMAN ERDEM
95SAKARYAAKYAZI ADEM GÜNER
96SAMSUNAYVACIK İSMET ÇAPAS
97SAMSUNKAVAK ŞERİF ÜN
98SAMSUNLADİK İBRAHİM ÜNSAL
99SİNOPBOYABAT HASAN KARA
100SİNOPDURAĞAN ÜMİT DEMİR
101SİNOPSARAYDÜZÜ KADİR ÇİÇEK
102RİZEPAZAR TAYFUR TAN
103TOKATERBAAKARAYAKAMEHMET AKBULUT
104TOKATERBAAGÖKALSALİM ÖZDEMİR
105TRABZONAKÇABAT OSMAN AKBULUT
106TRABZONARAKLI HASAN SUİÇMEZ
107TRABZONARSİN SUAT SARIALİOĞLU
108UŞAKBANAZ SEDAT ALEMDAROĞLU
109UŞAKSİVASLITATARONUR ÖZDİL
110YALOVAALTINOVATAVŞANLISİBEL GENÇTÜRK
111YALOVAALTINOVASUBAŞIİBRAHİM TAŞ
112YALOVAARMUTLU ARİF ÜRGÜP

 

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Son güncelleme: android-time 18:46 01.02.2019
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