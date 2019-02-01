İYİ Parti 112 belediye başkan adayını daha açıkladı!

İYİ Parti, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim için 112 belediye başkanı adayı daha açıkladı. Açıklananlar arasında 1 büyükşehir ve 3 de il adayı bulunuyor.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hayati Tekin olurken Adıyaman'da Abdülkadir Kırmızı, Kütahya'da Aynur Sezer, Yozgat'ta ise Metin Özışık aday gösterildi.
İşte İYİ Parti’nin yayımladığı o liste;
|İL
|İLÇE
|BELDE
|ADAY
|1
|SAMSUN
|BÜYÜKŞEHİR
|HAYATİ TEKİN
|2
|ADIYAMAN
|MERKEZ
|ABDÜLKADİR KIRMIZI
|3
|KÜTAHYA
|MERKEZ
|AYNUR SEZER
|4
|YOZGAT
|MERKEZ
|METİN ÖZIŞIK
|5
|ADANA
|ALADAĞ
|HALİL ŞAHAN
|6
|ADANA
|FEKE
|ÖZDOĞAN ATASEVER
|7
|ADIYAMAN
|ÇELİKHAN
|PINARBAŞI
|ŞEYHO DÜZ
|8
|ADIYAMAN
|BESNİ
|KÖSECELİ
|KENAN BULUT
|9
|AFYONKARAHİSAR
|İHSANİYE
|KAZLIGÖL
|MUSTAFA ÇAKIR
|10
|AĞRI
|DİYADİN
|RIZA KARAKUŞ
|11
|AĞRI
|ELEŞKİRT
|ADEM KILIÇ
|12
|AĞRI
|TUTAK
|SÜLEYMAN ÇETİN
|13
|AĞRI
|PATNOS
|HAMDULLAH DENİZHAN
|14
|AĞRI
|PATNOS
|DEDELİ
|EKREM GEÇEN
|15
|AKSARAY
|MERKEZ
|TOPRAKKALE
|İSMAİL KORKMAZ
|16
|AKSARAY
|GÜLAĞAÇ
|SARATLI
|ADNAN TAN
|17
|ANKARA
|AKYURT
|SELAMİ ÜNAL
|18
|ANKARA
|ALTINDAĞ
|HASAN YALÇINTAŞ
|19
|ANKARA
|BALA
|NECATİ DELİ
|20
|ANKARA
|BEYPAZARI
|VEYSEL AYIK
|21
|ANKARA
|ÇAMLIDERE
|VEFA PEÇENEK
|22
|ANKARA
|KEÇİÖREN
|GÜÇLÜ ŞENEL
|23
|ANKARA
|PURSAKLAR
|HÜSEYİN BURGAZ
|24
|ANKARA
|ŞEREFLİKOÇHİSAR
|ERCAN ERTÜRK ALICI
|25
|ANKARA
|SİNCAN
|MEHMET ARSLAN
|26
|AYDIN
|İNCİRLİOVA
|İSMAİL KULE
|27
|AYDIN
|KUYUCAK
|KEMAL EMİR
|28
|BALIKESİR
|BİGADİÇ
|DAVUT UZUNER
|29
|BALIKESİR
|DURSUNBEY
|MEHMET YARMA
|30
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|AYDIN CİHAN
|31
|BALIKESİR
|KEPSUT
|ÖZGÜL YİĞİT
|32
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|OSMAN ALACA
|33
|BARTIN
|KURUCAŞİLE
|MEHMET AKSU
|34
|BAYBURT
|DEMİRÖZÜ
|NECATİ FİDAN
|35
|BURSA
|ORHANGAZİ
|İSMAİL YILMAZ
|36
|BURSA
|ORHANELİ
|İSMAİL ASA
|37
|BURSA
|İNEGÖL
|HAKAN ÖZDEMİR
|38
|BURSA
|BÜYÜKORHAN
|KAMİL MEHMET ACAROĞLU
|39
|BURSA
|YENİŞEHİR
|ERCAN ÖZEL
|40
|BURSA
|MUSTAFA KEMALPAŞA
|ŞÜKRÜ ERDEM
|41
|ÇANAKKALE
|AYVACIK
|NURİ BEKTAŞ
|42
|ÇANAKKALE
|ÇAN
|FAZIL SAYIN
|43
|ÇANAKKALE
|ECEABAT
|SAİM ZİLELİ
|44
|ÇANAKKALE
|EZİNE
|ZÜHTÜ ŞANSAL ERDİL
|45
|ÇORUM
|DODURGA
|BEKİR AKMAN
|46
|ÇORUM
|OSMANCIK
|MAHMUT ÖZHAN ARSLAN
|47
|DÜZCE
|BOĞAZİÇİ
|SELMAN DİNLER
|48
|DÜZCE
|BEYKOY
|OSMAN ŞAFAK
|49
|EDİRNE
|İPSALA
|ABDULLAH ÜNSAL
|50
|EDİRNE
|MERİÇ
|SUBAŞI
|BEKİR KILIÇ
|51
|EDİRNE
|MERİÇ
|KÜPLÜ
|RAİF TAŞKIN
|52
|ELAZIĞ
|MERKEZ
|YAZIKONAK
|FİKRET SERTKAYA
|53
|ERZİNCAN
|ÜZÜMLÜ
|FAHRİ ŞİMŞEK
|54
|ERZURUM
|AŞKALE
|FEVZİ GÜRBÜZ
|55
|ERZURUM
|HINIS
|NASIR AYDIN
|56
|ERZURUM
|KÖPRÜKÖYÜ
|HAKKI YAĞANOĞLU
|57
|ERZURUM
|OLUR
|SUNAY ÖZDEMİR
|58
|ERZURUM
|ŞENKAYA
|SERHAT CAN EŞ
|59
|ERZURUM
|TEKMAN
|HAKAN ÇÜRÜK
|60
|ERZURUM
|TORTUM
|İKRAM KORKMAZ
|61
|ESKİŞEHİR
|SİVRİHİSAR
|HÜSEYİN CANTAŞ
|62
|GİRESUN
|BULANCAK
|AYDINDERE
|HAYDAR KARAKILIÇ
|63
|GÜMÜŞHANE
|KELKİT
|ÖBEKTAŞ
|MURAT ACAR
|64
|HAKKARİ
|YÜKSEKOVA
|ESENDERE
|CENGİZ BÜYÜKSU
|65
|IĞDIR
|KARAKOYUNLU
|CEMAL ÇALIŞKAN
|66
|ISPARTA
|KEÇİBORLU
|İSMAİL DEMİR
|67
|ISPARTA
|ŞARKİKARAAĞAÇ
|NİYAZİ CİRİT
|68
|KARABÜK
|SAFRANBOLU
|MUSTAFA ÖZATA
|69
|KARAMAN
|ERMENEK
|ATİLLA ZORLU
|70
|KARS
|AKKAYA
|BÜLENT AKTAŞ
|71
|KAYSERİ
|ÖZVATAN
|MEHMET BİNGÖL
|72
|KİLİS
|MUSABEYLİ
|HALİL ÇETİN
|73
|KONYA
|ALTINTEKİN
|SIRRI ÖZDEMİR
|74
|KONYA
|BEYŞEHİR
|NURİ BÜLBÜL
|75
|KONYA
|DEREBUCAK
|YUSUF UYAR
|76
|KONYA
|MERAM
|MEHMET İLKER YİGİT
|77
|KÜTAHYA
|ALTINTAŞ
|MENDERES AYDIN
|78
|KÜTAHYA
|DOMANİÇ
|ŞERİF YILMAZ
|79
|KÜTAHYA
|EMET
|MUSTAFA UÇAK
|80
|KÜTAHYA
|HİSARCIK
|AHMET BÜLBÜL
|81
|KÜTAHYA
|SİMAV
|GÜNEY
|ALAATTİN ÖZTAŞ
|82
|MALATYA
|KALE
|ADİL GEYİK
|83
|MERSİN
|TARSUS
|ESİN ERKOÇ
|84
|MUĞLA
|MENTEŞE
|AYÇİN EVGEÇ DALGIÇ
|85
|MUŞ
|MERKEZ
|KONUKBEKLER
|METİN ARGUN
|86
|MUŞ
|MERKEZ
|YEŞİLOVA
|İLHAMİ ÇİFTÇİ
|87
|MUŞ
|MERKEZ
|SERİNOVA
|ADEM DEMİR
|88
|MUŞ
|MERKEZ
|KIRKÖY
|NAHİT BİZMEN
|89
|MUŞ
|BULANIK
|FARUK ÇEBİ
|90
|MUŞ
|HASKÖY
|DÜZKIŞLA
|TURAN ÖZBEK
|91
|MUŞ
|BULANIK
|SARIPINAR
|BAYRAM AKDENİZ
|92
|MUŞ
|BULANIK
|YONCALI
|GIYASETTİN KAYA
|93
|NEVŞEHİR
|KALABA
|İZZET TAŞTAN
|94
|OSMANİYE
|TOPRAKKALE
|TÜYSÜZ
|OSMAN ERDEM
|95
|SAKARYA
|AKYAZI
|ADEM GÜNER
|96
|SAMSUN
|AYVACIK
|İSMET ÇAPAS
|97
|SAMSUN
|KAVAK
|ŞERİF ÜN
|98
|SAMSUN
|LADİK
|İBRAHİM ÜNSAL
|99
|SİNOP
|BOYABAT
|HASAN KARA
|100
|SİNOP
|DURAĞAN
|ÜMİT DEMİR
|101
|SİNOP
|SARAYDÜZÜ
|KADİR ÇİÇEK
|102
|RİZE
|PAZAR
|TAYFUR TAN
|103
|TOKAT
|ERBAA
|KARAYAKA
|MEHMET AKBULUT
|104
|TOKAT
|ERBAA
|GÖKAL
|SALİM ÖZDEMİR
|105
|TRABZON
|AKÇABAT
|OSMAN AKBULUT
|106
|TRABZON
|ARAKLI
|HASAN SUİÇMEZ
|107
|TRABZON
|ARSİN
|SUAT SARIALİOĞLU
|108
|UŞAK
|BANAZ
|SEDAT ALEMDAROĞLU
|109
|UŞAK
|SİVASLI
|TATAR
|ONUR ÖZDİL
|110
|YALOVA
|ALTINOVA
|TAVŞANLI
|SİBEL GENÇTÜRK
|111
|YALOVA
|ALTINOVA
|SUBAŞI
|İBRAHİM TAŞ
|112
|YALOVA
|ARMUTLU
|ARİF ÜRGÜP
BÜYÜKŞEHİR
|İL MERKEZ
|İLÇE
|BELDE
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