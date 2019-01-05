Son dakika… İYİ Parti 99 adayını açıkladı! İşte İYİ Parti’nin belediye başkanları aday listesi…

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için partisinin 99 belediye başkan adayını daha açıkladı.
Dervişoğlu yazılı olarak yaptığı açıklamasında “31 Mart 2019'da yapılacak olan Yerel Seçimler ile ilgili çalışmalarımız önemli bir aşamaya gelmiş bulunuyor. Bildiğiniz gibi, Cumhuriyet Halk Partisi ile de ‘güçbirliği' çerçevesinde görüşmelerimiz devam ediyor. Gerek parti içi çalışmalarımızın, gerekse işbirliği görüşmelerimizin sonuçları itibarı ile belirlenen Belediye Başkan adaylarımızın isimlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bu çerçevede, aralarında İl, İlçe ve Beldelerin de bulunduğu 99 Belediye Başkan Adayımızı daha ekte bilginize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.” dedi.
İşte İYİ Parti’nin bugün açıkladığı belediye başkanları aday listesi:
1 AKSARAY MERKEZ ÖZHAN TÜREMİŞ
2 ARDAHAN MERKEZ METE ÖZDEMİR
3 BAYBURT MERKEZ YUNUS ÖZYILDIRIM
4 DÜZCE MERKEZ ÖMER KÜÇÜK
5 KARAMAN MERKEZ ZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ
6 KİLİS MERKEZ AHMET NALÇACIOĞLU
7 SİİRT MERKEZ AHMET ÖZGÜR
8 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR SEFA DEĞİRMEN
9 AFYONKARAHİSAR DİNAR SAFFET ACAR
10 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI ASIM ORHAN
11 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI DEREÇİNE AYKUT OKUMUŞ
12 ANTALYA ALANYA ABDULLAH SÖNMEZ
13 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ SULTAN ÇETİN
14 ANTALYA KORKUTELİ HALİL KARA
15 ANTALYA SERİK YUSUF MECEK
16 AKSARAY MERKEZ HELVADERE TUNCER SOYAL
17 AKSARAY MERKEZ BAĞLIKAYA TUNCAY ÖZKARACA
18 AKSARAY SULTANHANI SELİM TEMEL
19 AKSARAY GÜZELYURT SELİME SEFER ÖZDEMİR
20 BİLECİK OSMANELİ BEKİR TORUN
21 BİLECİK PAZARYERİ NECMİYE BEĞEN
22 BİLECİK SÖĞÜT HALİL AYDOĞDU
23 BOLU GEREDE ORHAN ÜNALDI
24 BOLU SEBEN ENVER ERKAYGUSUZ
25 BOLU MERKEZ KARACASU YASİN BEKTAŞ
26 ÇANAKKALE GÖKÇEADA ÜNAL ÇETİN
27 ÇANKIRI KORGUN ARİF SOYSAL
28 ÇANKIRI ILGAZ HAKKI YALÇIN
29 ÇORUM ALACA SERDAR COŞKUN
30 ÇORUM DODURGA BİLGİ TERLEMEZOĞLU
31 ÇORUM İSKİLİP MUHSİN KOCASARAÇ
32 ÇORUM KARGI KEMAL ZİNCİRLİ
33 ÇORUM MECİTÖZÜ BÜLENT BORA BALTACI
34 ÇORUM OSMANCIK ÖZHAN UYSALER
35 ÇORUM SUNGURLU ABDULKADİR ŞAHİNER
36 ÇORUM UĞURLUDAĞ ORHAN TORUN
37 DENİZLİ BAKLAN MEHMET YAĞCI
38 DENİZLİ BEYAĞAÇ İSMET ŞENER
39 DENİZLİ ÇAL MEHMET ÖZTÜRK
40 DENİZLİ ÇARDAK ERDİL CENGİZ
41 DENİZLİ ÇAMELİ ENDER YILMAZ
42 DÜZCE AKÇAKOCA HAYDAR AKIN
43 DÜZCE ÇİLİMLİ MUSTAFA ÖZTÜRK
44 DÜZCE KAYNAŞLI MERT FATİH KESGİN
45 ELAZIĞ AĞIN YILMAZ SERTTAŞ
46 ELAZIĞ MADEN MUSA ORHAN
47 ELAZIĞ ARICAK ERİMLİ MEHMET AYIK
48 ERZİNCAN ÇAYIRLI BİROL BAHADIR
49 ERZİNCAN REFAHİYE GÜNGÖR KUTLU
50 ERZİNCAN TERCAN ÇADIRKAYA ZAKİR TAŞTAN
51 GİRESUN DOĞANKENT İSMAİL TARI
52 GİRESUN ESPİYE İBRAHİM ÖNAL
53 GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR OKTAY ALP
54 GİRESUN YAĞLIDERE METİN TURGUT
55 ISPARTA GELENDOST MUSTAFA ÖZMEN
56 ISPARTA SENİRKENT NURULLAH CABAOĞLU
57 ISPARTA SÜTÇÜLER ARİF DEMİRKAYA
58 KARS ARPAÇAY TALİP SÖNMEZ
59 KARS SELİM NAZIM İRFAN TANRIKULU
60 KASTAMONU KÜRE KAMİL AYDINLI
61 KASTAMONU PINARBAŞI BAYRAM SARIMEŞE
62 KASTAMONU TOSYA MUSTAFA GÜVENÇ
63 KAYSERİ DEVELİ ALİ AĞCA
64 KAYSERİ TALAS OSMAN HAYMANA
65 KAYSERİ PINARBAŞI CUMA SAĞLAM
66 KAYSERİ YAHYALI ABDULLAH YILMAZ
67 KIRIKKALE DELİCE SERKAN KOCAOĞLU
68 KIRIKKALE KESKİN NECATİ ALSANCAK
69 KIRIKKALE YAHŞİHAN İSMAİL DURSUN KUZUCU
70 KIRIKKALE MERKEZ HACILAR VEDAT ALAKUŞ
71 KOCAELİ DERİNCE NURCAN ACAROĞLU GÖKTAŞ
72 KOCAELİ GEBZE BURCU ÇETİNKAYA
73 KOCAELİ KANDIRA ERCÜMET ŞAHİN
74 KOCAELİ KÖRFEZ SALİH RECEP ŞİRİN
75 KONYA BOZKIR KEMAL ESENKAYA
76 KONYA ÇUMRA RAFET GÜLŞEN
77 KONYA DOĞANHİSAR ABDULLAH KOÇ
78 KONYA EREĞLİ YAŞAR YAMAN
79 KONYA SEYDİŞEHİR MUAMMER URHAN
80 KONYA YUNAK HALİM YILDIRIM
81 KÜTAHYA ALTINTAŞ MENDERES AYDIN
82 KÜTAHYA DOMANİÇ ŞERİF YILMAZ
83 KÜTAHYA GEDİZ ERDOĞAN DİRİCAN
84 KÜTAHYA GEDİZ GÖKLER MEHMET ASİLTÜRK
85 KÜTAHYA SİMAV METİN KARAKUYU
86 MALATYA DOĞANŞEHİR RAHMİ KURNAZ
87 MALATYA PÖTÜRGE MURAT TANRIVERDİ
88 MALATYA YEŞİLYURT CEM PARLAK
89 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR VAHDİ ARISOY
90 NEVŞEHİR KOZAKLI CANER DEMİR
91 NEVŞEHİR MERKEZ ÜÇHİSAR MEHMET TÜRKE
92 SİİRT BAYKAN METİN SÖYÜNCÜ
93 SİİRT KURTALAN LOKMAN DİLEK
94 SİİRT PERVARİ İSMAİL BİLEN
95 SİİRT ŞİRVAN YUSUF İNCECİK
96 YOZGAT AKDAĞMADENİ NAZIM ALTUN
97 YOZGAT ÇEKEREK DURAN ÖZKAN
98 YOZGAT SARAYKENT OSMAN ÇİFTÇİEL
99 YOZGAT YENİFAKILI SONER YALÇIN
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