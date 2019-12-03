Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığında yangın

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı binasında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen İl Başkan Yardımcısı ve Sekreteri Yusuf Vermez, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

12:29 -
Haberler Gündem
İYİ Parti Antalya İl Başkanlığında yangın

Yangın, sabah 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı üzerindeki İYİ Parti İl Başkanlığı parti binasının bodrum katında çıktı. Dumanları fark eden partililer kendilerini dışarıya attı. Bu sırada odasında çalışan İl Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri 73 yaşındaki Yusuf Vermez, odasında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, mahsur kalan Yusuf Vermez, bulunduğu yerden çatı kısmına yöneltildi. Dumandan etkilenen Vermez, itfaiye yardımıyla çatıdan indirilerek bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yağın itfaiye tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

AKŞENER’İ DİNLERKEN ÇIKTI

İl Başkan Yardımcısı Selda Ecer, “Genel Başkanımız Meral Akşener’in grup toplantısını izlerken elektrikler kesildi. Biraz bekledik, birden içeriden yanık kokusu geldi. İçeriye girdiğimizde siyah bir dumanla karşılaştık. O sırada il başkan yardımcımız aynı zamanda il sekreterimiz Yusuf Vermez, çalışmak için odasına çıkmıştı ve yangın sırasında yukarıda mahsur kaldı. Kendisini çatıya yönlendirdik. Biraz dumandan etkilenmiş kendisi, bilinci yerindeydi. Şu anda sağlık ekiplerimizin kontrolü altında. Yangının neden çıktığına dair bir fikrimiz yok” dedi. (İHA)

Antalya bodrum İYİ Parti Meral Akşener Polis Sağlık yangın
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more