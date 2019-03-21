İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun: 50 yıllık geleceği planlayacağız

– Bodrum memleketin en değerli yerlerinden biri, ama sayısız sorunu var. Nereden başlayacaksınız?

Belediye hizmetleri noktasında 20 yıl geriden gelen ve halkın yüzde 70'inin memnuniyetsizliğini ifade ettiği bir yer Bodrum Belediyesi.

– Bunun sorumlusu ya merkezi hükümet ya da Muğla Büyükşehir diye anlatıldı hep…

Ben 10 sene Konacık'ta Belediye Başkanlığı yaptım. O günkü şartlar içerisinde bile iktidar partisi ve merkezi hükümetin kurumları ile iyi ilişkiler geliştirerek Konacık'ın sorunlarını

çözdük. Şimdi büyükşehir yönetim modeli var, bu gerçekten hareketle Ankara'da merkezi hükümetle, Muğla'da da kim seçilirse seçilsin, o kişiyle iyi ilişkiler geliştirip, proje odaklı, Bodrum'un sorunları odaklı çalışacağız. Kim kazanırsa kazansın, mevcut yönetim sistemi içinde elimizden geleni yapacağız…

– Masanızdaki ilk konu nedir?

Belediyenin kurumsallaşması. Belediye personeli, meclis üyeleri, başkan ve başkan yardımcıları ile kurumsal anlamda hizmet üretebilen, hesap verebilen, kaynaklarını doğru kullanan, halkla iç içe bir Bodrum Belediyesi'ni 1 Nisan'dan itibaren hayata geçireceğiz. Şeffaflık Taahhütnamesini de imzaladım.

– Ne yapacaksınız, belediye personeli işten mi çıkartılacak?

Hayır, görev değişiklileri olacak. Kimseyi işten atmadan, mağdur etmeden, morali ve motivasyonu yüksek, insan odaklı bir belediye olacak Bodrum'da.

– Bodrum'un en önemli sorunu nedir?

Bodrum betonlaşmaya yenik düşmüş durumda. Alt yapısı olmadan, üst yapısı denetlenmeden, hızla büyüyen çarpık ve vahşi bir yapılaşma bu.

– İçler acısı bir manzara var, hepimiz görüyoruz. Fakat burada da sıkıntı imar yetkisinin aynı anda bir kaç kurumda olması değil mi? Birinden alamayan ötekine gidiyor…

Ama yapı ruhsatlarının tamamı buradan veriliyor Özlem Hanım. Biz Bodrum'da geniş çaplı bir envanter çalışması yapacağız. Alt yapı nedir, konaklama ne durumdadır, yollarımız, okullarımız, arıtma tesislerimiz, hepsini göreceğiz. Ona göre de 50 yıllık geleceği planlayacağız. Bütüncül bakış açısıyla yeni bir imar yaklaşımı getireceğiz.

– “Bodrum'un rantı” diye bir gerçek var, bununla nasıl mücadele edeceksiniz?

Artık 11 belediye yok, bir sefere mahsus bir bütüncül bir planlamanın Bodrum'da yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Hem veri toplayarak hem de sivil toplum örgütleriyle konuşarak yapacağız bunu da. Kontrollü bir yapılaşmaya izin verilecek.

“VATANDAŞLARIMIZ DENİZE GİREMEMEKTEN ŞİKAYETÇİ”

– Sahil şeridini halka vereceğim demişsiniz, nasıl olacak o?

Kıyılarda şu anda çok düzensiz kullanımlar var. Mesela Bitez Plajı'nı ele alalım; buradaki turistik işletmecilerimizin çoğu Milli Emlak'a yüksek ecri misil ödemekten şikayetçiler… Vatandaş denize girememekten şikayetçi… Yelkenciler de kendilerine yeterli deniz alanı bulamamaktan. Biz göreve geldiğimizde kıyıların kullanımına yönelik bir düzenleme yapacağız. Milli Emlak'la görüşeceğiz, yelkencilerimiz nerede antrenmanlarını yapacak, nerede su sporları olacak, nerede vatandaşımız denize girecek, nerede işletmeler şezlong atacak, nereleri biz kamusal alan olacak bırakacağız. Bunların adını koyacağız… Ve bu kurallar doğrultusunda sahili kullandıracağız. Herkesin mutlu olduğu bir düzenleme olacak bu.

– Bodrum'un bir güvenlik ve uyuşturucu madde sorunu var mı?

Güvenlik güçlerimiz elinden geleni yapıyor ama önümüzdeki süreçte bu konuları da masaya yatırmamız gerektiğini düşünüyorum… Daha geçen sene plajda insanlar kurşunlandı. Bu tür olayların Bodrum'da yaşanmaması lazım… Uyuşturucu ile mücadele konusunda da daha cesur olmamız lazım.

– Evcil hayvanlarla ilgili de çok ilginç bir projeniz varmış…

Projemizin adı, “Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Kayıt Merkezi.” Bodrum Yarımadası'ndaki tüm evcil hayvan varlığını burada kayıt altına alacağız. Metropollerden gelen vatandaşlarımızın yanlarına getirdikleri hayvan dostları burada kaydedilecek, çip takılacak. Veterinerim sokakta sizin köpeğinizi bulunca sizi arayacak.