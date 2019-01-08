Meral Akşener belediye başkan adaylarını tanıttı

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bazı illerin belediye başkan adaylarını açıkladı. Hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin eleştirilerde bulunan Akşener, 'Atlattık, dengeledik, hedeflere ulaştık diyorlar ama pazara çıkınca durum böyle değil. Çarşıya pazara çıkanlar o günü atlatmanın derdinde. Damat ekonomiden zerre kadar anlamıyor' dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

“Türkiye 2018’e nereden başladı ve nereye geldik. En önemli siyasi olay 24 Haziran seçimleriydi. İYİ Parti milletin meclisinde yerini aldı. Türkiye uçacak dediler, bütün kararların bir kişinin aldığı, meclisin saf dışı bırakıldığı sistemi Türkiye’nin bekasının geleceği olarak anlatıldı. Görünen köy kılavuz istemiyor. O günlerde Demokrat Parti’ye burun kıvıran statüko bugün İYİ Parti’ye burun kıvırıyor. Türkiye’nin 1950’deki atılıma bir iktidar değişimine ihtiyaç var. İYİ Parti işte o vakti gelendir. İktidarlar değişimi hep bir tehdit olarak görmüşlerdir. Bugün yaşadığımız sıkıntıların sebebi değişim talebinin iktidar tarafından ertelenmesidir. Size adam var desem en iyi doktordan daha iyi tedavi yapar, hem en iyi hakimden daha iyi yargılar, en iyi mizisyenden daha iyi müzik yapar her şeyin en iyisini o yapar. Herşeyi hakkıyla bilen ancak Allah’tır. Biz ilk günden bu hakikati haykırdık.

Mutfakta yangın var. Türkiye’yi düze çıkarak planlarımız hazır. Bizim milletin mutluluğundan başka derdimiz yok.2018’de ‘al papazı ve papazı’ dediler. ‘Bu papazı kimse alamaz’ dediler sonra bindirip uçağa gönderdiler.Milletimi ayrıştıran her kim olursa olsun dış güçlere hizmet ediyordur.Önümüzdeki seçim bir beka meselesi değildir. Muhtarlarımız, belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz hepsi bu. Herkes güzel gönlüne yatan adaya destek versin

Akşener, konuşmasında partisinin belediye başkan adaylarını da kürsüye çağırarak başarılar diledi.

Aksaray adayı Özhan Türemiş, Karaman Zülfü Bahadır Bayrak, Ardahan adayı Mete Özdemir, Bayburt adayı Yunus Özyıldırım ,Kilis adayı Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt Ahmet Özgür, Düzce adayı Ömer Küçük tek tek kürsüye gelerek grubu selamladı.

‘Damat ekonomiden zerre kadar anlamıyor’

Önümüzdeki seçim bir beka meselesi değildir. Muhtarlarımız, belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz hepsi bu. Herkes güzel gönlüne yatan adaya destek versin.16 yıl aradan sonra enflasyon yine yüzde 20’lerin üstüne çıktı, işsizlik rekor kırıyor, krizi durdurmak için ciddi bir çalışma ve program yok. Pansuman tedbirlerle seçime kadar oyalamaya çalışmayın. Atlattık, dengeledik, hedeflere ulaştık diyorlar ama pazara çıkınca durum böyle değil. Çarşıya pazara çıkanlar o günü atlatmanın derdinde. Damat ekonomiden zerre kadar anlamıyor. Ama bu şartlarda ayakta kalabildiği için milletimizin her ferdi vallahi billahi bunların hepsinden daha iyi ekonomist. Bu pahalılıkta üç kuruş parayla ev geçindirmek neymiş, çocuk nasıl okutulurmuş damat gelsin milletimizden öğrensin. Ama damat çok iddialı, atlattık, dengeledik bir de hedefleri tutturduk demez mi? Dolar tahminin 4 liraydı yıl sonunda dolar 5.4 lira. Sen bir pazara çıksana, markete gitsene. Şampiyonluk vadedip bitime iki hafta kala kesin küme düşeriz diyorsunuz. 1 Ocak 2018’de bir dolar 3.76 liraydı bugün 5.4 lira. Papaz yok, ambargo yok, Trump’tan tweet yok, Putin’den tehdit yok. Demek sorun hükümetmiş. Ama haksızlık etmeyelim, bir avuç para babası büyüdükçe büyüdü.”

‘230 milyar paramızı kaybettik’

Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolarımızı harcadık. Yani tek bir yanlış kararlar 230 milyar paramızı kaybettik. Bu para cebinize giren her 100 liranın 25 lirasıdır. Suriye’nin 2018 yılı bütçesi 8 milyar dolar. Biz 40 milyar dolar harcıyoruz 4 milyon Suriyeli için

‘Her taşın altından 5 firma çıkıyor’

Türkiye'de binlerce firma var ama nedense her taşın altından 5 firma çıkıyor.Dünya 5'ten büyük ama bu 5'li de Türkiye'den büyük. Bu firmalar geçen sene 30 milyar dolardan fazla iş aldılar. İktidar kriz yok diyerek galiba bu kodomanlardan bahsediyor. Size otoyol ücretlerini Türk Lirası'na çevirin dedik yapamadınız. Üzerine de yüzde 40 zam yaptılar. Zam döviz artışını karşılamıyor milletimiz geçmeyen araç başına da 238 lira ödüyor. Geçenden 135 geçmeyenden 238 lira alıyorlar.