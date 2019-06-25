İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Biz bu arkadaşların T.C. ibaresinden rahatsız olduklarını öğrendik, ama hangi arada İstiklal Marşı'na sinir olmaya başladılar? Onu da yeni öğrendik. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsan boş, göklerden gelen bir karar vardır. 23 Haziran adalet bayramı oldu. Sandığı tekmeleyenlere anlamlı bir ders veren büyük Türk milletine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi milletime, tüm İstanbullulara saygılarımı sunuyorum. Bu milletin evladı olmaktan bir kez daha gurur duyuyorum. Milletimiz bir kişiyi bir siyasi partiyi destekledi mi arkasında durur. Ama unutulduğunu anladığında gereğini yapmasını çok iyi bilir.

’23 HAZİRAN TÜRK MİLLETİNİN DESTANIDIR’

Sadece Millet İttifakı’na oy veren arkadaşlarımızın değil, 31 Mart'ta Cumhur ittifakı’na oy veren vatandaşlarımızın da büyük payı var. Cumhur ittifakı’na oy veren vatandaşlarımız bugün Millet İttifakı’nın adayına hukuksuzca engel olan zihniyet bana da aynısını yapar dedi. Bu seçimin kaybedeni mesela şehre, İstanbulumuza ihanet edenlerdir. Şehri betona gömenler, İstanbul'un parasını çarçur edip adına hizmet diyenlerdir. Trafiği ömür törpüsü edenler, güzelim şehri ağaçsız kuşsuz bırakanlardır. Bizler siyasi partiler olarak çalıştık. Ancak açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki, 23 Haziran Türk milletinin destanıdır. Henüz 2 yaşını doldurmamış partimizle seçim maratonunda soluksuz koştunuz. İyi ve cesur insanlar 17 yıldır durdurulamaz denileni durdurdunuz, iyi ki varsınız

‘MASKELER DÜŞTÜ’

Bu yürüyüş sıradan bir yürüyüş değildir. Biz önümüze çekilen tel örgüleri aşarak geldik. Elektrikleri kestiklerinde salonları gözlerimizdeki ışıkla aydınlatarak geldik. Bomba var girmeyin dedikleri meydanları doldurarak geldik. Biz bugünlere Anadolu’yu karış karış dolaşarak geldik. Bizim için cesaret el oğlunun lobileri değil, hayat tarzımızdır. Diz çökerek boyun bükerek değil, kendini bilmeze kafa tutarak geldik. Hapisle tehdit ettiklerinde susmadık eğilmedik. Çantamızı hazır edip gelin alın diyerek her şeye göze aldığımızı gösterdik. İyi ki varsınız. Seçim maratonu boyunca iktidarı defalarca uyardım. Yapay gündemleri bırakın ülkemizin gerçek gündemini konuşalım. İllet zillet diyerek, evde iş yerinde tarladaki gerçeği perdelemek istediler. 23 Haziran kimin eğri kimin doğru olduğunu gösterdi. İstanbul’a mitil atacağını söyleyenler bir baktık ki mitili İmralı’ya atmışlar. Bilgeler akil adam oldu, maskeler düştü. Bir belediye başkanlığı için Cumhurbaşkanı teröristbaşının mektubunu şehrettiler. Beka deyip takaya binip İmralı’ya gittiler. 23 Haziran bu aymazlığa tokattır. Haddinizi bilin demektir. Teröristten medet uman haysiyetiniz batsın demektir. Dün Edirne’yi Enver Alacağına Bulgar alsaydı diyenler vardı. Bugün İYİ Parti geleceğine teröristbaşı gelsin diyenler var, yazıklar olsun

‘DAMAT EKONOMİ BAKANI, İFTİRACI İÇİŞLERİ BAKANI GÖREVDEN ALINMALIDIR’

Türk milliyetçiliğini kimsesiz ocaksız sananlar kahrolsunlar. 23 Haziran seçiminde milletimizin mesajı şifreli değil açıktır. Milletimiz huzur, adalet, refah istiyor. Tek adam rejiminin bir yılda çöktüğünü gördük. Bu şekilde Türkiye yönetilemiyor. Teröristbaşı ile görüşmeler derhal sonlanmalı, açılıma teşebbüs edilmemelidir. Damat ekonomi bakanı, iftiracı İçişleri Bakanı görevden alınmalıdır. Ak Parti seçimlerden sonra demokratik tövbe edeceklerini söylemişler. Şimdi bu adımları atmalılar. Türkiye’nin bir an önce düze çıkması için sayın Erdoğan'ın partiler arası mukavemeti sağlamaya davet ediyoruz. Yürütme yetkisi Sayın Erdoğan'dadır. Mevcut siyasi anlayışını sürdürmek istiyorsa bu anlayışa son vermesi gerektiğinin farkında olmalıdır. Ya düzelteceksiniz ya ada millet bu düzene son verecek. Ya kendinizi yenileyeceksiniz ya da yenile yenile gideceksiniz

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