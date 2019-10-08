İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Dün ülkemizin muhatap kılındığı küstahlık, yaşadığımız tüm tartışmalarımızın geride bırakılmasını gerekli kıldı. ABD Başkanı Trump'ın dün yaptığı açıklama, devlet aklıyla bağdaşmayan bir küstahlıktır.İç politikada siyasi rekabete devam edeceğiz, bir birimizi eleştireceğiz, ama dış tehditlere karşı bir tek partimiz vardır. O da al bayrak partisidir. Hiç kimse merak etmesin. Türkiye'nin devlet geleneği, dünya ülkeleriyle ilişkilerini başarıyla yönetecek güçtedir. Türkiye'nin dostları, Trump yönetimine tehditlerinin sonuçlarını anlatacaktır. Buradan büyük devlet adamı İsmet İnönü'nün sözleriyle Trump'a sesleniyorum: Yarın yeni bir dünya kurulur, Türkiye de onun içinde yer alır. Trump'ın hadsizliğini, o terör koridorunu yararak, yüzüne vurmak zorundasınız.

‘TERÖRİST BAŞI TRT’YE ÇIKAR, ŞEHİT ANASININ BAĞRI YANAR’

Ortada toz pembe hayallerden oluşan bir metin var ama adına program denemez.Üreten ürettiğinin karşılığını alan sokakta çarşıda pazarda devletine adaletine güven duyan; gelecek kaygısı olmazsızın mutlu, umutlu, güçlü bir Türkiye. Bunun temeli hukukun üstünlüğüdür. Hukukun üstünlüğü olmadığı yerde üstünlerin hukuku başlar. İllet de budur, zillet de budur. Her toplumun ayakta kalabilmesinin temel şartıdır. Hukukun üstünlüğü olmadığı yerde ne kimse üretir ne de kimse ürettiğinin karşılığını alabilir. Hukukun üstün olmadığı yerde terörist başı TRT’ye çıkar, şehit anasının bağrı yanar. İlk ele alınacak konu hukukun üstünlüğüdür

‘TÜRKİYE VARLIK İÇİNDE YOKLUK ÇEKİYOR’

Güçlü bir Türkiye elbette ki zengin bir Türkiye demektir. Şunu açıkça ifade etmemiz gerek Türkiye varlık içinde yokluk çekiyor. Çünkü Türkiye üretemiyor. Üretemediği için istihdam yaratamıyor, zenginleşmiyor, fakirlik artıyor. Bunun için her dört gençten biri işsiz