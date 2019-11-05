Meral Akşener: Bu kafayla kış geçmez, bahar gelmez

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Cumhuriyet ortak değerimiz. Böyle bir şekilde buluşmayalı uzun zaman olmuştu. Milletimizin beklentisi ve mesajı kutuplaşmadan uzaklaşmaktır. 25 yıl sonra yönetimi el değiştiren İstanbul ve Ankara'daki büyükşehirler coşkulu kutlamalar yaptı. Milletimiz kutlayınca Saray’da kutluyor. Maneviyatımız ve cumhuriyetimiz bizim ortak değerlerimizdir.İYİ Parti'nin ilk gününden bu yana dile getirdiğim yeni dil işte tam olarak budur. Şahsi menfaatlere dayalı değil milletimizin menfaatlerinde dayalı dil en önemli ihtiyacımızdır. Siz, iyi ve cesur insanlar; Allah hepinizden razı olsun.

‘ULUSLARARASI ALANDA DUT YEMİŞ BÜLBÜLE DÖNÜYORLAR’

Şırnak'ta 29 Ekim'de minik öğrencileriyle ellerinde Türk bayraklarıyla kutlama yapan Seçil öğretmene selam olsun. Ülke olarak zor zamanlardan geçiyor. Son 10 yıldır dünyanın başına bela olan Büyük Ortadoğu projesi ülkemizin kapısına dayandı. Dünyada aklı başında hiçbir devlet teröristlere acentelik yapmaz. Bu güne kadar sopa gibi gösterilip çekilen tasarılar birer ikişer parlamentodan geçmeye başladı. İç siyasette atıp tuttuklarına bakmayın, uluslararası alanda dut yemiş bülbüle dönüyorlar.

‘AMA KAYBEDEN DÜNYA LİDERİ ERDOĞAN OLDU’

Esad kazandı, Putin kazandı, İran kazandı, Trump kâra geçti. Ama kaybeden dünya lideri Erdoğan oldu. Batı ülkeleri 100 yıl önceki Ermeni tehcirini yeniden masaya yatırdı.Aziz milletim, bunları sana şikayet ediyorum. Devlet yönetmiyor, damatla, gelinle, kayınbiraderle evcilik oynuyorlar. Gücümüz de kaynağımız da var. Haddini bilmeyene had bildirmek için akıl ve güçlü olmak lazım. O akıl devlet aklıdır. O güç, devlet gücüdür. İtibarı 5 müteahhide ihale dağıtmakla olmaz. Bu iş, önce millet diyebilenlerle olur. Bu iş milletin hakkını, hukukunu bilenlerle olur.Bu milletin emeğine, alın terine yazıktır.

‘BU KAFAYLA KIŞ GEÇMEZ, BAHAR GELMEZ’

Memura yüzde 4 zammı hak gören iktidar vergilere yüzde 22 zam yaptı. Cumhurbaşkanı olduğunda 199 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2020 yılında 3,1 milyar liraya çıkıyor. Saray'ın günlük bütçesi 8,5 milyon lira. Saray, bir haftalık masrafıyla 300 yataklı hastane yapabiliyor.13 Eylül 2018 yılında yürürlüğe giren kararnamede Bakanlık kadrosuna atanan emeklilerin maaşı kesilmiyor. Bir yanda benim 3600 ek gösterge bekleyen polis kardeşim ay sonunu nasıl geçireceğini düşünüyor, diğer yanda dansöz oynatanlar ballı kaymaklı yaşıyor. Damat, 20 gün önceden Ekim ayında enflasyon yüzde 9'un altına ineceğini ilan etti. Bir baktık ki enflasyon yüzde 8,5. Sonra da ekonomiye güven duyulmasını bekliyorlar. Bu iş böyle gitmez. Bu kafayla kış geçmez, bahar gelmez.”

‘İSRAF BİTMEDEN EVLATLARIMIZA İŞ BULAMAYIZ’

Bu israf son bulmadan evlatlarımıza iş bulamayız, mutfaktaki yangını söndüremeyiz. Sayın Erdoğan'a sesleniyorm. Lafa gelince bizden daha milliyetçi olduğunu söylüyorsun ama şunu bilmiyorsun. Bozkurtlar doyduğundan fazlasına göz dikmez. Bizim için itibar umutlu gençler, tüten ocaklardır. Bizim için itibar, devleti damatların değil, liyakatli insanların yönetmesidir.

‘TÜRK MİLLETİ MASUMLARIN HAYATINA KASTETMEZ’

Taşnak çetelerinin kıydığı kadın, erkek çocuk bizim acımızdır. Techir sırasında ölen Ermeniz kardeşlerimizin acısı bizim acımızdır. Türklere kıyım yaptın diyenlere karşı sen de bunu yaptın demekle olmaz. Türk milleti masumların hayatın kastetmez, onlara kucak açar. Yeri gelir Nzi vahşetinden kaçanlara kol kanat gerer. Yeri gelir Saddam'ın zulmünden kaçan Kürtlere sahip çıkar. Anadolu işte bu hikmetin diyarıdır.