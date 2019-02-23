İYİ Parti: Genel muhasibimizin ofisi soyuldu

İYİ Parti’den yapılan açıklamada; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Muhasibi Hayrettin Nuhoğlu’nun, İstanbul Kadıköy’deki çalışma ofisine hırsız girdiği duyuruldu.

Açıklamada “Hırsız ya da hırsızların, eşya yerine ofisteki bütün dosyaları dolap ve raflardan indirdiği tespit edildi. Polis Nuhoğlu’nun refakatinde incelemesine devam ediyor.” denildi.

(Muhasip: Özel şahısların, kurum ve kuruluşların, enstitülerin ve devlet dairelerinin, muhasebe ile ilgili defterlerinin ve dosyalarının tertip ve tanzimlerinin esasa bağlanmasını planlayan, yöneten, muhasebe ile ilgili problemleri hakkında tavsiyelerde bulunan kişi)