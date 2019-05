İYİ Parti İstanbul İl Başkanı seçim stratejilerini anlattı!

23 Haziran seçimlerini 3 ana başlığa ayırdıklarını ifade eden İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu, “Biz 23 Haziran'la ilgili çalışmalarımızı 3 ana başlığa ayırdık. Bunlardan bir tanesi Sayın İmamoğlu'nun kendi kampanyası. Cumhuriyet Halk Partisi'yle organize ettikleri bir plan ve program var. Biz aynen 31 Mart'tan önce nasıl hareket ettiysek, ‘“Ne zaman nerede ihtiyacınız olursa bize gelin” dediğiniz an oradayız. “Elimizden geleni yaparız ve bunu yapmaya da devam edeceğiz” dedik. Çünkü sürücü koltuğunda onlar oturuyor” dedi.

Sandık güvenliği konusunda planlama yaptıklarını belirten Kavuncu, “Ana başlıklardan ikincisi sandık güvenliği. Bununla ilgili 31 Mart'ta kendi adaylarımız olduğu için zaten yapmamız gerekenler vardı ama İBB oyları için de desteği verdik. 23 Haziran'la ilgili de sandık güvenliği açısından koordineli bir şekilde planlamamızı yapıyoruz. O gün o sandıklarda her türlü güvenliği alacak, en ufak detayına kadar planımızı ve programımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Her ilçede “Demokrasi Standları” kurduklarını söyleyen Kavuncu, “Üçüncü olarak da biz bu süreçte İYİ Parti olarak ne yapabiliriz. Kurumsal kimliğimizle. O sorunun cevabı 39 ilçede açtığımız demokrasi standlarıdır. Oralar adeta bir şölen yeri haline gelmiş. Gençler gitarlarını, sazlarını alıp geliyor ve eğleniliyor da. Şu anda biz İYİ Parti olarak 39 ilçede sahadayız. Vatandaşlarımıza YSK'nın 6 Mayıs'ta almış olduğu kararın içtihatlara ne kadar aykırı olduğunu, bundan önce verdiği kararlarla ne kadar çeliştiğini anlatacağız ve YSK'nın karara şerh koyan dört üyesinin açıklamalarını pano olarak standlara koyacağız. Sağ olsun YSK işimizi kolaylaştırdı. Gerekçeli karar, bu kararın ne kadar yanlış olduğunu anlattı” açıklamasını yaptı.

“23 Haziran'da her şey çok güzel olacak” diyen Kavuncu, “Her şey iyi olursa her şey çok güzel olur. 23 Haziran için ümitliyiz ama çalışmamız lazım. Aynı zamanda zor da olacak. Biz bu konuda her türlü tedbiri alıyoruz. 31 Mart'tan dolayı antremanlıyız. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. 6 Mayıs'ta alınan kararın ana gerekçesi sandık kurullarında devlet memuru olmayan kişilerin yer almasıydı. Buradan bir soru sormak istiyorum. Seçim bu yüzden iptal olduysa hükümetin alması gereken ilk tedbir nedir sizce? Hiçbir kamu görevlisi olmayan vatandaşın orada görev yapmamasını sağlamak. Ancak şimdi sandıklardaki yeni görevlendirmelerde kamu görevlisi olmayan insanlar var. Biz bunu tespit ettik. İhmalkarlıksa affedilir gibi değil. Diğer ihtimali, yani seçimin yeniden iptali ihtimalini hiç düşünmek istemiyorum. Milletin emanet ettiği zaferi İmamoğlu'na teslim etmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. 39 ilçede ilçe seçim kurullarına itiraz ettik. Belirlenen isimlerin kamu görevlisi olup olmadığını kaymakamlıklardan net bir şekilde bildirmeleri lazım.31 Mart'ta ıslak imzalı tutanakların tamamı nasıl toplandıysa 23 Haziran'da da aynısı olacak” dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun duruşuna da değinen Kavuncu, “Ekrem İmamoğlu çok vicdanlı ve planlı-programlı çalışmayı çok iyi beceren, kendisiyle birlikte hareket eden insanlara, kendisiyle birlikte çalışırken keyif verebilen, sürekli gülümseyen, hiçbir şekilde provokasyona gelmemeyi becerebilen ve başarabilen, hakikaten bu ülke için bir şeyler yapabilme sevdasında ve çabasında olan bir aday. Adaylıktan öte artık bir belediye başkanı, biz onu öyle görüyoruz. Zaten o 17 günlük süre içerisinde nasıl bir insan olduğunu gösterdi. Birçok anlamda aynı şekilde dünyaya bakıyoruz. 17 günde, israfla ilgili yapılanları tek tek anlattı. Neden benim ülkem Paris'teki, Barcelona'daki, Münih'teki gibi belediye başkanları ve sadece meclis başkanlarının makam aracı kullandığı bir ülke olmuyor? Çok mu zengin bir ülkeyiz biz? Binlerce makam aracından bahsediliyor. Bu millete yazık değil mi?” ifadelerini kullandı.

“İktidar İstanbul'u kaybedeceğini düşünmüyordu ve beklemiyordu” diyen Kavuncu, “Öyle bir sistemle karşı karşıyayız ki İstanbul Avrupa'daki birçok devletten ve şehirden çok daha büyük, çok daha bütçesi olan, doğru yönetildiğinde muazzam kaynaklara sahip bir şehir. Siz, kendi teşkilatlarınızı ve yandaşlarınızı ayakta tutabilmek için bu şehrin kaynaklarını onların menfaatine kullandığınız zaman ayakta kalıyorsunuz. Bu elinizden gittiği zaman da yerine koyacak bir şey bulamıyorsunuz. Bütün telaş bundan kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.