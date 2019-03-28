İYİ Parti Kars Belediye Başkan Adayı Settar Kaya kimdir?

Settar Kaya, yaptığı açıklamada “2004 yılında belediye başkan adayı oldum. MHP meclis dışında, AKP yeni iktidara gelmiş, AKP'nin adayı mevcut belediye başkanı. Bir önceki seçimde 5200 olan oyumuzu 9.500'e çıkardım.Yüzde 34 oy aldım. Fakat bu oy seçimi kazanmama yetmedi.” dedi. Peki Settar Kaya kimdir?

SETTAR KAYA KİMDİR?

Settar Kaya İYİ Parti Kars Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’da MYK üyeliği yapan Settar Kaya, İstatistik Bölge Müdürü’de Bölge Müdürü.