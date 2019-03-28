İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Kaman kimdir?

Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti ve MHP’de çeşitli görevlerde bulunan Serdar Kaman İYİ Parti’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Tıp Fakültesi mezunu olan Serdar Kaman başhekimlik görevlerinde de bulundu. İşte Serdar Kaman’ın merak edilenleri…

SERDAR KAMAN KİMDİR?

Serdar Kaman, 1965 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve 1987-1988 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bölümü asistanlığı görevini üstlendi. 1988-1993 yıllarında SSK Okmeydanı Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi alan Serdar Kaman, 1993-1995 yılları arasında ise Rize Ardeşen Devlet Hastanesi Başhekimlik ve uzman hekimlik görevinde bulundu. 1995-1996’da Almanya Bochum Knappschafts Krankenhaus Misafir Araştırma Görevlisi olarak görevini yürüttü. 1996-1998 yıllarında, Sakarya Hendek Devlet Hastanesi’nde Başhekimlik ve uzman hekimlik görevini üstlendi. 1998-2003’de Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi’nde Gastroenteroloji Cerrahisi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi aldı ve 3 ay süre ile Pittsburgh Üniversitesi (USA), Organ Transplantasyon Bölümünde Misafir Araştırma Görevlisi olarak da çalışmalarını sürdürdü.

Uzun yıllar Doğru Yol Partisi ile Demokrat Parti’de çeşitli görevler aldı.1 Kasım seçimlerinde MHP’den Kocaeli Milletvekili adayı oldu.

Serdar Kaman, evli ve 2 çocuk sahibidir.