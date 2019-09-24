İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı görevinden istifa etti

Pişkin, yaptığı yazılı açıklamada, parti genel merkezi tarafından il başkanı olarak atanan Hilmi Hersek ile verimli çalışma yapamayacağını düşünerek

görevinden istifa ettiğini belirtti.

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından geçen hafta Kırklareli İl Başkanlığı’na yeni görevlendirme yapıldığını anımsatan Pişkin, şunları kaydetti:

“Atanan yeni İl Başkanımız Hilmi Hersek ile birlikte verimli bir siyasi çalışma yapamayacağımızı düşünüyorum. Bu nedenle, 22 Nisan 2019 tarihinden

itibaren yürütmekte olduğum Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı görevini devraldığım günden

itibaren partimizin ilke ve hedefleri doğrultusunda kurumsal kimliğimizin yaratılmasına, siyaseti değerler üzerinden yapmaya sevgi ve saygı dili içerisinde iyi insanların iyi bir Türkiye için bir araya getirilmesine ve her daim iyiliğini peşinden koşmaya gayret edilmiş, bu çalışmalarımız saygıdeğer Lüleburgaz halkı tarafından da takdirle karşılanmıştır.

İYİ Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığı’nın bu çalışmalarında emeği geçen öncelikle yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, parti üyelerimize, bizlere destek

olan ve yanımızda olduklarını hissettiren kurum, STK ve çok değerli vatandaşlarımıza saygılarımı sunarım.”

AA