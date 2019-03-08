İYİ Parti Türkeli İlçe Başkanı Özçelik istifa etti!

Sinop Türkeli İlçe Başkanı Ayhan Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük umutlarla kurulan İYİ Parti’nin, Türkeli ilçesinde karşılık bulamadığını söyledi.

İLGİLİ HABER İzmir'de İYİ Parti'den toplu istifa

İYİ Parti’nin mevcut partilere alternatif merkez bir parti olarak kurulduğunu anlatan Özçelik, “Farklı siyasi partilerde görev yapmış arkadaşlarımızla ilçemizde İYİ Parti teşkilatını kurduk. Genel Merkez nezdinde alınan kararların ve atılan adımların ne yazık ki tabanda karşılık bulmadığı her kesim tarafından görülmüştür. Siyaset gönüllere girebilmektir. Halka rağmen siyaset yapılmaz. Bize düşen, 20 sene bu millete hizmet etmiş ve insanların gönlüne girebilmiş bir adayın etrafında toplanarak ilçeyi sahipsiz bırakmamaktır. Bugün itibarıyla ilçe başkanı olarak İYİ Parti’den istifa ettiğimi kamuoyuyla paylaşmak isterim” dedi. AA