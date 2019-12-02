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İYİ Parti Uşak İl Başkanı Yıldırım istifa etti

İYİ Parti Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım görevinden istifa ettiğini bildirdi.

10:28 -
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İYİ Parti Uşak İl Başkanı Yıldırım istifa etti

Naci Yıldırım, yaptığı açıklamada, bir yıldır sürdürdüğü il başkanlığı görevinden ayrıldığını söyledi.

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş ile il yönetimi olarak sorunlar yaşadıklarını bu nedenle istifa kararı aldığını belirten Yıldırım, “İstifamın ardından Kadın Kolları Başkanımız, Disiplin Kurulu Başkanı ile asil ve yedek olmak üzere 35 yönetim kurulu üyesi istifalarını verdi. Başkanlık görevinden ve görevlerimizden istifa ettik. Partiden istifa etmedik. Bunu özellikle belirtmek isterim.” dedi.

İYİ Parti Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım

Yıldırım, parti yönetiminin henüz il başkanlığına bir atama yapmadığını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, Yıldırım’ın istifası konusunun 21 Kasım’da yönetim kurulu toplantısında görüşüldüğü, 29 Kasım Cuma günü istifa kararı alındığı, istifa dilekçesinin 30 Kasım’da gönderildiği öğrenildi.(AA)

Cuma istifa İYİ Parti Kadın Uşak
Son güncelleme: 10:29 02.12.2019
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