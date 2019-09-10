İYİ Parti’de ‘dayak’ iddiası: Başkan ve meclis üyesi birbirini suçladı

Olay, dün akşam saat 22:00 sıralarında meydana geldi. Silivri Devlet Hastanesi’nin acil servisine gelen Ümit Seçkin, İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Ozan Ersaraç’ın yazlığında dayak yediğini iddia etti. Seçkin, partisinin ilçe başkanı Ozan Ersaraç ve babası Alptekin Ersaraç tarafından darp edildiği anlattı. Gerekli tetkikleri yapılarak 2 saat gözlem altında bekletilen Seçkin daha sonra jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu.

“BAŞKAN BABASIYLA BİRLİKTE BANA SALDIRDI”

Hastane çıkışı gazetecilere açıklama yapan Seçkin “Maalesef olay İYİ Parti ilçe başkanı Ozan Ersaraç'ın ikamet ettiği yazlığında meydana geldi. Beni bir takım konuları görüşmek üzere davet ettiler babası aracılığıyla konuları konuşurken babası kendisinin bir takım soruları yönlendirebileceğini benim orada bir söz sahibi olmadığımı ifade ettikten sonra yumruk atmaya başladı. Yumruk atmaya başladıktan sonra ben ne olduğunu anlayamadan içeri girip silahını aldı. O esnada da ben çıkmak istedim o ortamdan. Fakat Ozan Ersaraç beni tutarak ‘Hayır çıkamazsın burada duracaksın’ dedi. Babası gelirken beni bırakarak ‘hadi şimdi git’ dedi. Babası da arkadan saldırarak tekrar yumruk atmaya devam etti. Kapıdan çıkmak isterken tekrar arkamdan gelip yumruk attılar. Tomografim çekildi. Yüzümün çeşitli yerlerinde zedelenmeler var. Arka tarafımda baş ağrım devam ediyor. Mide bulantısı ve baş dönmesi var. Yaklaşık 2 saattir müşahededeyim. Arabama binmeye çalışırken arkamdan Ozan Ersaraç'la babası koşturmaya devam ediyorlardı. Şikâyetçi oldum” dedi.

HEDEFTEKİ BAŞKAN YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanı Ozan Ersaraç, iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Ersaraç, açıklamasında “Üyesi Ümit Seçkin, dün akşam saatlerinde evimize davetli olarak geldiği halde sohbet halinde oldukları 60 yaşındaki babama saldırmış ve kendisini darp etmeye çalışmıştır. Yine maalesef bu girişiminde kısmen de olsa başarılı olmuş, olay adli mercilere de yansımıştır” ifadesini kullandı. Ersaraç uzun açıklamasında olayın nedeni olarak ise “Alacak-verecek” meselesini gösterdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Ersaraç'ın yazılı olarak yaptığı açıklama şöyle;

“Sevgili hemşehrilerim, çok kıymetli yol arkadaşlarım, Dün akşam saatlerinde basına yansıyan bir vaka ile ilgili açıklama yapmamız elzem hale geldiğinden vaktinizi almak zorunda kalıyorum. Maalesef seçilmesinde belki de şahsen en büyük paya sahip olduğum İYİ Parti Silivri Belediye Meclis Üyesi Ümit Seçkin, dün akşam saatlerinde evimize davetli olarak geldiği halde sohbet halinde oldukları 60 yaşındaki babama saldırmış ve kendisini darp etmeye çalışmıştır. Yine maalesef bu girişiminde kısmen de olsa başarılı olmuş, olay adli mercilere de yansımıştır. 60 yaşında evine çağırdığı, evin evladı olarak nitelediği, haftanın en az 3 4 günü gece 02:00-03:00’lere kadar misafir ettiği şahıs tarafından hakaret ve saldırıya uğrayan babam da mukavemet ederek kendini korumuştur. Ümit bey yaptığı basın açıklamasında “bir konu” konuşmak için evimize geldiğini söylemekte ancak konunun ne olduğundan bahsetmemektedir. Zira konu dediği kendisi tarafından tarafımı siyasi olarak yıpratmak amaçlı, ailem üzerine atılan iftiralardır.”

“BORÇ DEDİKODUSU ÇIKARDI…”

“Ümit bey bir süredir ailemin kendisine yüklü miktarda borcu olduğu, bunu ödemedikleri yönünde bir dedikodu kazanı kaynatmakta kapı kapı dolaşarak bu iftiraları ile partimize gönül vermiş insanları zehirlemektedir. Babamın kendisini evimize davet etme sebebi bu konuları ve ne sebeple kendisine borçlu olduğunu sormaktır. Kendisine bu soru sorulduğunda, bizim kendisini başka türlü muhatap almadığımızı, ancak bu dedikoduları yapmasından sonra onu çağırıp konuştuğumuzu şahitler huzurunda ifade etmiş ve bu husus da tutanaklara geçmiştir. Tüm bunların yanında bir hukuk devleti olan ülkemizde insanlar alacakları var ise icra daireleri ya da hukuk mahkemeleri yolu ile alacaklarını takip ve talep edebilirler. Kendisinin bu saate kadar ne benim ne de herhangi bir aile üyemin hakkında bu tarz bir başvurusu bulunmamaktadır. Bu da dikkat edilmesi gereken en büyük noktadır. Mezkur şahıs hem kamuoyu önünde hem de hukuk önünde bu iddialarını öne sürememekte, durumu tevil etmeye çalışmaktadır. İYİ Parti Kurucu İlçe Başkanı ve Kasım 2015’ten beri Meral Akşener’in omuz başında yürümüş bir evladı olarak ilçede yakaladığımız trend ve elde ettiğimiz başarılar birilerini devamlı rahatsız etmiş; kimisi bize saldırarak partiye zarar vermek, kimisi de mevcut olmayan ancak hayalinde var ettiği kimi rantlar için bulunduğumuz makamı demokratik yollar harici dalavereler ile ele geçirmenin sevdasına düşmüştür. Ben bir üniversitede aktif olarak ders veren GERÇEK bir öğretim görevlisi, hatırı sayılır firmaların hukuk müşaviri ve bir avukat; İlçe Başkanlığı haricinde birden fazla makama sahip bir şahıs olarak bu durumla Kasım 2015’ten bu zamana kadar mücadele ettim. Bu mücadelemi de özellikle dava ve yol arkadaşlarımın takdirine bırakıyorum. Her ne sebeple olursa olsun yaşanmasını tasvip etmediğim ve mutlu olmadığım bu hadisenin de gerçek yüzünü sizlere tüm çıplaklığı ile anlatma ihtiyacı ile bu satırları kaleme aldım. “Zamanı Tanrı yaşar, insanoğlu ölmek için yaratılmış.” Cenab-ı Hakk’ın bundan sonrası için alnımıza ne yazdığını da yaşayarak öğreneceğiz. Selam ve dua ile…”