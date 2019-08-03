İYİ Parti’de kongre günü, parti yönetimi yeniden şekillenecek

İYİ Parti bugün 4. Olağanüstü kongresini yapıyor. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongrede genel başkan seçimi yapılmayacak, ancak parti üst düzey yönetimi yeniden şekillenecek. “Bugün geleceğin ilk günü” sloganıyla gerçekleşen kongrede Genel idare kurulu seçilecek. Kongre'de yapılacak tüzük değişikliği ile de halihazırda 80 kişi Genel İdare Kurulu 50 kişiye indirilecek.

SEÇİMLER ÇARŞAF LİSTE İLE, AKŞENER'İN ANAHTAR LİSTESİ YOK

Genel İdare Kurulu’nun seçimi çarşaf liste yöntemi ile gerçekleşecek. “Kim seçilirse onunla çalışırım” diyen Genel Başkan Akşener'in anahtar listesinin olmayacağı ifade ediliyor. mamen delegenin takdirine göre şekillenecek.

DURMUŞ YILMAZ DA ADAY DEĞİL

Parti’nin ‘A Takımı’ olarak nitelendirilen Genel İdare Kurulu (GİK) için Ümit Özdağ dün yaptığı açıklamada aday olmayacağını açıklamıştı. Kongre sabahı benzer bir haber daha geldi. Partinin ağır toplarından eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın da GİK’i aday olmayacağı öğrenildi.

FERDİ TAYFUR SÜRPRİZİ

Kongre salonunda ‘aramızda olamayan Adanalı bir İYİ Parti hayranı için geliyor’ anonsuyla Ferdi Tayfur şarkısı çalındı.

AKŞENER SLOGANLARLA SALONA GİRDİ

Genel Başkan Meral Akşener, “hapisse hapis ölümse ölüm bir adım geri atmayan lider anonsuyla” salona girdi. İlk konuşmayı Genel Sekreter Cihan Paçacı yapıyor.