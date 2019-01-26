İYİ Parti’de toplu CHP istifası!

İYİ Parti ile CHP arasında yapılan ittifak çerçevesinde Samsun’un Yakakent Ilçesi’nde CHP’li adayın desteklenmesi kararlaştırılmıştı.

Kararı beğenmeyen İYİ Parti ilçe teşkilatı üyeleri, parti binasında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda ‘toplu istifa’ kararının alındığını belirten İlçe Başkanı Yakupoğlu, “CHP’li adayla, adeta Yakakent AK Parti’ye teslim edilmistir. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Yakakent’te de güçlü bir adayla seçime gidilmeliydi. İYİ Parti’nin en çok oy aldığı Atakum, Yakakent, Alaçam ve Bafra’da aday çıkarmaması bardağı taşırmıştır. Ben ve ilçe teşkilatım istifa kararı aldık.” dedi.